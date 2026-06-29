Quảng Ninh: Khai trương sản phẩm du lịch trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long

Ngày 29/6, tại phường Hồng Gai (tỉnh Quảng Ninh), Liên doanh Công ty Cổ phần Vận tải khách thủy Quảng Ninh và Công ty Cổ phần ngắm cảnh Việt Nam đã tổ chức Lễ khai trương sản phẩm trải nghiệm thuyền ba vách Hạ Long.

Đây là sản phẩm du lịch mới trên Di sản Thiên nhiên Thế giới Vịnh Hạ Long, mang đậm dấu ấn văn hóa biển; đồng thời đánh dấu sự trở lại của những cánh buồm nâu quen thuộc, gắn liền với ký ức, sinh kế và đời sống truyền thống của ngư dân địa phương.

Trong giai đoạn đầu, liên doanh hai đơn vị đã đưa vào sử dụng 6 thuyền buồm phục vụ du khách. Các con thuyền này được đóng tại xưởng của nghệ nhân Lê Đức Chắn (phường Liên Hòa, Quảng Ninh), phục dựng dựa trên nguyên mẫu cổ chứa đựng tri thức dân gian và kỹ năng hàng hải của người dân vùng biển.

Ông Nguyễn Tất Hiếu, Giám đốc Công ty Cổ phần ngắm cảnh Việt Nam cho hay dự kiến trong tương lai công ty sẽ tăng số thuyền buồm này lên 10 chiếc phục vụ du khách từ 8-17 giờ hằng ngày trong tuần. Trong tuần đầu khai trương, đơn vị sẽ giảm 30% giá vé cho du khách. Cụ thể giá vé là 200.000 đồng/người.

Thuyền buồm ba vách là phương tiện truyền thống đặc trưng của ngư dân ven biển Quảng Ninh, đặc biệt là khu vực Quảng Yên.

Thuyền được thiết kế linh hoạt với cấu trúc gồm 3 tấm ván ghép (1 đáy, 2 mạn) cùng 2 cột buồm hình cánh dơi đặc trưng, cho phép phương tiện vận hành hiệu quả ngay cả khi đi ngược gió. Yếu tố truyền thống độc đáo này hứa hẹn mang lại cảm giác trải nghiệm khác biệt, có chiều sâu văn hóa cho du khách so với các loại hình tàu du lịch hiện đại.

Về lộ trình, tour trải nghiệm sẽ chạy ven bờ vịnh Hạ Long, xuất phát từ khu vực bến vận tải của Công ty Cổ phần Vận tải khách thủy (khu vực chợ Hạ Long 1, phường Hồng Gai) đến khu Bảo tàng-Thư viện Quảng Ninh (khu vực Cầu Bài Thơ đến Bảo tàng).

Thuyền được phục dựng dựa trên nguyên mẫu cổ, chứa đựng tri thức dân gian và kỹ năng hàng hải của người dân vùng biển. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Phát biểu tại lễ khai trương, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của doanh nghiệp trong việc nghiên cứu, đầu tư sản phẩm; đồng thời khẳng định, phát triển du lịch bền vững phải gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa bản địa. Sở tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách và hỗ trợ quảng bá để sản phẩm vận hành an toàn, hiệu quả.

Mô hình này được kỳ vọng sẽ mở đường cho nhiều sản phẩm du lịch tương tự phát triển, giúp khai thác tốt các giá trị ký ức, nghề truyền thống, làm phong phú trải nghiệm của du khách và tạo sinh kế ổn định cho người dân.

Thời gian tới, tỉnh hướng tới phát triển thêm các sản phẩm vệ tinh gắn với loại hình này như tổ chức giải đua thuyền ba vách trên vịnh Hạ Long hay chế tác các sản phẩm lưu niệm liên quan.

Năm 2026, ngành du lịch Quảng Ninh đặt mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách, phấn đấu đạt tổng doanh thu trên 68.500 tỷ đồng. Việc đa dạng hóa các sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa lịch sử như tour thuyền ba vách được xem là giải pháp then chốt nhằm gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách./.

Quảng Ninh lập lại an ninh trật tự, bảo vệ cảnh quan trên vịnh Hạ Long Quảng Ninh sẽ xử lý nghiêm các tàu cá, thuyền nghề cá neo đậu sai vị trí quy định gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thủy, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến cảnh quan di sản.