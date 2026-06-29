Lễ hội "Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi" kích cầu du lịch phía Nam Đà Nẵng

Sau 4 ngày tranh đua sôi nổi với hàng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, Lễ hội "Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi" năm 2026 được tổ chức tại phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng đã kết thúc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú Huỳnh Ngọc Bá nhấn mạnh, sự kiện diễn ra tại bãi biển Tam Thanh đánh dấu bước chuyển mình của điểm đến này trong không gian du lịch phía nam Đà Nẵng.

Lễ hội thu hút hàng vạn du khách trong và ngoài địa phương đến thưởng các chương trình nghệ thuật đặc sắc và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

“Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trọng điểm trong chuỗi hoạt động “Quảng Phú - Sắc màu mùa hè năm 2026”; đồng thời hưởng ứng Lễ hội “Tận hưởng Đà Nẵng” năm 2026.

Lễ hội đã trở thành sự kiện thường niên và là thương hiệu văn hóa - du lịch đặc trưng của thành phố Tam Kỳ trước đây” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quảng Phú Huỳnh Ngọc Bá chia sẻ.

Lễ hội "Tam Thanh - Biển xanh vẫy gọi" năm 2026 quy tụ chuỗi hoạt động quy mô như: Trình diễn nghệ thuật thả diều, trưng bày đá cảnh với chủ đề “Đá hát trùng khơi”, không gian ẩm thực, trải nghiệm chèo thuyền kayak trên sông Trường Giang và tạo hình nghệ thuật trên cát.

Bên cạnh đó, các chương trình có sự tương tác giữa cộng đồng và du khách như cuộc thi “Biển gọi yêu thương, gắn kết gia đình”, vẽ tranh “Tam Thanh - Biển kể chuyện”, giải cờ truyền thống hay thi bơi biển, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đáng nhớ về một vùng đất giàu truyền thống văn hóa và đa dạng các sản phẩm du lịch.

Để khai thác những lợi tế này, địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng và ngành du lịch tổ chức nhiều sự kiện quy mô như: Countdown Hòa âm tỏa sáng, Lễ hội ẩm thực Vị biển. Trong đó, Lễ hội biển Tam Thanh 2026 là hoạt động tiêu biểu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Tam Thanh trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của thành phố Đà Nẵng

Lễ hội biển Tam Thanh năm 2026 diễn ra từ ngày 25-28/6 tại bãi biển Tam Thanh, phường Quảng Phú là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về du lịch biển, văn hóa cộng đồng và các sản phẩm đặc trưng của địa phương; đồng thời góp phần kích cầu du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam thành phố Đà Nẵng./.

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