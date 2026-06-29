Bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm: Bảo tồn gắn với phát triển du lịch

Tối 28/6, tại phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026.

Sự kiện khép lại chuỗi hoạt động sôi nổi nhằm giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống tinh hoa của đồng bào Chăm.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Long Biên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh thành công của ngày hội không chỉ dừng lại ở quy mô tổ chức hay số lượng người tham gia mà lớn hơn là những giá trị văn hóa được lan tỏa, di sản được tôn vinh.

Sự kiện đã truyền tải sâu rộng đến công chúng trong và ngoài nước thông điệp về bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc. Từ đó, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng; đồng thời tạo động lực thúc đẩy du lịch, công nghiệp văn hóa và các nghề truyền thống gắn với đời sống đồng bào Chăm trong kỷ nguyên mới.

Đây cũng là hành động thiết thực của tỉnh nhằm triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, qua đó, xây dựng nền văn hóa Khánh Hòa tiên tiến, đậm đà bản sắc, thống nhất trong đa dạng; lấy văn hóa làm nền tảng tinh thần và động lực để phát triển bền vững, góp phần đưa Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Diễn ra từ ngày 26-28/6, Ngày hội quy tụ khoảng 1.000 nghệ nhân, nghệ sỹ, diễn viên và vận động viên quần chúng đến từ 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh.

Các đoàn đã mang đến nhiều hoạt động đặc sắc như liên hoan văn nghệ, trình diễn trang phục truyền thống, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian và trưng bày sản phẩm thủ công.

Ban tổ chức đã trao 117 huy chương Vàng, 117 huy chương Bạc, 234 huy chương Đồng cho các nội dung thể thao; 19 giải A, 19 giải B và 20 giải C cho các hoạt động văn hóa, du lịch.

Kết quả này tiếp tục là nền tảng quan trọng để tăng cường khối đại đoàn kết, thắt chặt tình cảm gắn bó và giao thoa văn hóa giữa đồng bào Chăm với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng trao tặng Bằng khen cho đoàn nghệ nhân, diễn viên quần chúng dân tộc Chăm 7 tỉnh, thành phố: Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk về sự đóng góp và sự tham gia tích cực trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026.

Trong đêm bế mạc, các đoàn nghệ sỹ đến từ các tỉnh, phố có đông cộng đồng người Chăm sinh sống đã trình diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: “Múa hồn đất,” “Mùa dệt vải mùa Xuân,” “ Nàng Út đi bắt cá,” “Tiếng trống Ginang, tiếng trống hòa bình,” “An Giang điểm hẹn,” “ Người Chăm vui hội, Việt Nam ngày mới,”...

Để văn hóa dân tộc Chăm tiếp tục được lan tỏa, bảo tồn và phát huy, Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 7 được tiếp tục tổ chức theo hình thức luân phiên, định kỳ tại tỉnh An Giang vào năm 2031./.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 17-19/10, với sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và TP. HCM.