Triển lãm Sài Gòn-Gia Định-TP Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca kỷ nguyên vươn mình

Sáng 29/6, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề: “Sài Gòn-Gia Định-Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca và khát vọng trong Kỷ nguyên vươn mình” nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định chính thức, vinh dự được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026).

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc vàng son tròn nửa thế kỷ ngày thành phố mang tên Bác. Không chỉ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, triển lãm là một bản anh hùng ca, tái hiện sống động hành trình hơn 300 năm mở đất, giữ đất và 50 năm rực rỡ dưới tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh.

185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại Công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), soi rọi lại một Sài Gòn-Gia Định trung dũng, kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thế kỷ 19, đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, hào khí Nam bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế-xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị-du lịch, đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của thành phố, làm nên một Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh qua triển lãm, người dân thành phố càng nhận thức sâu sắc và tự hào về truyền thống để tri ân quá khứ, bồi đắp trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai.

Ông kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của vùng đất này; không ngừng học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Ông cũng mong rằng mỗi người dân Thành phố mang tên Bác sẽ mang theo niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến để cùng viết tiếp bản anh hùng ca của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới./.

Thành phố Hồ Chí Minh - 50 năm mang tên Bác và hành trình kiến tạo đổi mới Vượt qua nhiều thử thách, Thành phố tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, đầu tàu của cả nước, đồng thời nuôi dưỡng khát vọng phát triển vì nhân dân, xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác.

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