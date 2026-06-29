Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới năm 2026

Sau một tuần diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trải nghiệm di sản tại Việt Nam, đêm chung kết Miss Multicultural World 2026 - Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026 vừa diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc rạng rỡ, phong thái tự tin và tư duy hiện đại, tân Hoa hậu Soe Myintzu Lwin còn chinh phục ban giám khảo bằng bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hội nhập. Ngoài vương miện cao quý, cô còn nhận giải thưởng phụ Best Body (Người đẹp có hình thể đẹp nhất).

Các ngôi vị Á hậu lần lượt thuộc về: Á hậu 1 - Nathaly Jireth Salmeron Ruiz (Honduras); Á hậu 2 - Nguyễn Trần Hà Linh (Việt Nam); Á hậu 3 - Kylah Grace (Giganto - Philippines); Á hậu 4 - Sarah Elizabeth Ortiz (Mỹ).

20 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ gồm Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Cộng hoà Séc, Phần Lan, Georgia, Honduras, Hong Kong (Trung Quốc), Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico, Mông Cổ, Morocco, Myanmar, Philippines, Nga, Thái Lan, Ukraine, Hoa Kỳ và Việt Nam đã tranh tài với nhiều phần thi hấp dẫn trong đêm chung kết.

Tân Miss Multicultural World 2026 sinh năm 2003, nặng 49kg. Cô tốt nghiệp Cử nhân Thiết kế & Marketing Thời trang tại Đại học Sunderland (MDIS), Singapore năm 2025.

Hiện cô là nhà thiết kế thời trang, đồng thời tiếp tục theo học chương trình Thạc sỹ. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh cũng giúp Soe Myintzu Lwin tự tin kết nối, giao lưu và lan tỏa những giá trị văn hóa đến bạn bè quốc tế.

Trong đêm chung kết, trả lời phần thi ứng xử: “Nếu được dùng danh hiệu Miss Multicultural World để khởi xướng một dự án có sức ảnh hưởng toàn cầu, bạn sẽ chọn vấn đề gì và vì sao?”, Soe Myintzu Lwin đã có câu trả lời giàu cảm xúc và thuyết phục.

Hoa hậu Phan Kim Oanh - Chủ tịch kiêm nhà sáng lập cuộc thi Miss Multicultural World trao vương miện cho tân Hoa hậu. (Ảnh: BTC)

Soe Myintzu Lwin chia sẻ nếu được vinh dự trở thành Miss Multicultural World 2026, cô sẽ khởi xướng một dự án toàn cầu mang tên “Kết nối Văn hóa,” nhằm thúc đẩy sự thấu hiểu giữa các nền văn hóa thông qua giáo dục, các chương trình giao lưu thanh niên và hoạt động cộng đồng.

Theo người đẹp, ngày nay nhiều xung đột trên thế giới bắt nguồn từ sự hiểu lầm, định kiến và nỗi sợ hãi trước những khác biệt. Do đó, cô tin rằng khi tất cả thực sự tìm hiểu về văn hóa, truyền thống và những giá trị của nhau, sẽ xây dựng được sự tôn trọng thay vì những rào cản.

Tân Hoa hậu bày tỏ: “Trên cương vị Miss Multicultural World, tôi mong muốn hợp tác với các trường học, tổ chức cộng đồng và các đối tác quốc tế để khuyến khích các bạn trẻ từ nhiều quốc gia chia sẻ câu chuyện của mình, tự hào về bản sắc văn hóa và cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa.”

“Tôi tin rằng hòa bình bắt đầu từ sự thấu hiểu, và sự thấu hiểu bắt đầu từ đối thoại. Nếu tôi có thể truyền cảm hứng để dù chỉ một người biết trân trọng sự đa dạng bằng cả trái tim, thì tôi tin mình đã tạo nên một giá trị ý nghĩa cho thế giới,” Soe Myintzu Lwin nhấn mạnh.

Thông điệp nhân văn cùng tầm nhìn hướng tới sự kết nối giữa các nền văn hóa đã chạm đến trái tim ban giám khảo. Tư duy đề cao sự thấu hiểu, tôn trọng khác biệt và khát vọng xây dựng một thế giới gắn kết hơn đã trở thành điểm nhấn nổi bật, góp phần đưa đại diện Myanmar chạm tới ngôi vị cao nhất của Miss Multicultural World 2026.

Trên cương vị tân Miss Multicultural World 2026, Soe Myintzu Lwin được kỳ vọng sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trên hành trình xây dựng một thế giới cởi mở hơn, đoàn kết hơn và biết trân trọng sự khác biệt như một giá trị làm nên sức mạnh của nhân loại.

Tân Hoa hậu Miss Multicultural World 2026 cùng 4 Á hậu của cuộc thi. (Ảnh: BTC)

Các giải thưởng phụ của cuộc thi được trao cho: Người đẹp Tri thức (Best Intellectual): Sarah Elizabeth Ortiz - Mỹ Người đẹp có hình thể đẹp nhất (Best Body): Soe Myintzu Lwin - Myanmar Người đẹp Tài năng (Best Talent): Nathaly Jireth Salmeron Ruiz - Honduras Người đẹp Trình diễn hay nhất (Best Catwalk): Nguyễn Trần Hà Linh - Việt Nam Người đẹp có Gương mặt khả ái (Best Face): Kylah Grace Giganto - Philippines Người đẹp trình diễn Áo dài Việt Nam đẹp nhất (Best Performance of Vietnamese Ao Dai): Nguyễn Trần Hà Linh - Việt Nam Người đẹp có Trang phục Dân tộc đẹp nhất (Best Beautiful National Costumes): Nathaly Jireth Salmeron Ruiz - Honduras Người đẹp Truyền thông (Best Media): Kylah Grace Giganto - Philippines ​ Miss Multicultural World là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do Phan Oanh Media tổ chức, với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp của sự đa dạng văn hóa, tạo nên nhịp cầu kết nối giữa các quốc gia và lan tỏa những giá trị tích cực về hòa bình, lòng nhân ái cũng như phát triển bền vững. Cuộc thi được sáng lập bởi Hoa hậu Phan Kim Oanh. Với định hướng xây dựng một sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc tế, bà mong muốn Miss Multicultural World không chỉ là nơi tôn vinh nhan sắc mà còn là diễn đàn để các đại diện từ nhiều quốc gia giao lưu, quảng bá bản sắc văn hóa và cùng nhau lan tỏa những giá trị nhân văn đến cộng đồng toàn cầu.

Miss Multicultural World: Cuộc thi tôn vinh vẻ đẹp văn hóa sẽ diễn ra tại Hà Nội Lần đầu tiên cuộc thi Miss Multicultural World 2026 do người Việt sáng lập sẽ tổ chức tại Hà Nội. Đây là thông tin do Phan Oanh Media – đơn vị tổ chức cuộc thi công bố chiều nay, ngày 31/1.