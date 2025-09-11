Ngày 11/9, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cho biết Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 17-19/10/2025, với sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, năm 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các ban, ngành, cơ quan chỉ đạo, các đơn vị liên quan thực hiện.

Đây là dịp tăng cường, phát huy thế mạnh đoàn kết đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Chăm nói riêng tại các tỉnh khu vực Nam Bộ, Nam Trung Bộ sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12/6/2025 của Quốc hội.

Ngày hội có sự tham dự của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Chăm đang sinh sống, học tập và làm việc tại địa bàn 6 tỉnh, thành phố tham gia.

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới,” Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ý nghĩa gồm: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm của địa phương; trình diễn trang phục dân tộc Chăm (lồng ghép vào nội dung Liên hoan văn nghệ quần chúng); trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Chăm ở từng địa phương; trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống (dệt thổ cẩm hoặc làm gốm) của dân tộc Chăm…

Trong thời gian diễn ra Ngày hội, sẽ có hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm của các địa phương gồm: trưng bày các bảng trích biểu đồ, mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc Chăm tiêu biểu của địa phương, tranh, ảnh, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, thổ cẩm, kiến trúc nhà ở giới thiệu các loại hình văn hóa phi vật thể… nhằm phản ánh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm trong sự thống nhất của nền văn hóa Việt Nam…

Trong khuôn khổ Ngày hội, còn diễn ra các hoạt động như: Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch”; thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng gồm: Kỹ năng chào đón khách, kỹ năng thuyết minh, giới thiệu điểm đến du lịch cộng đồng…; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian của dân tộc Chăm như kéo co, đẩy gậy, bóng đá (mini nam), đội nước (nữ).

Ngoài ra còn có các hoạt động trưng bày ảnh chủ đề “Đồng bào dân tộc Chăm đồng hành cùng sự phát triển của đất nước,” giới thiệu 300 bức ảnh, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Chăm nói riêng và các dân tộc thiểu số Việt Nam nói chung; những thành tựu nổi bật qua góc nhìn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Chăm; cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam; điểm địa đến danh du lịch; di sản văn hóa phi vật thể được công nhận của các tỉnh, thành phố tham gia Ngày hội. Trưng bày chuyên đề “Đặc trưng văn hóa dân tộc Chăm trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam," giới thiệu không gian văn hóa, nghề truyền thống, trang phục, nông cụ trong lao động, các vật dụng trong đời sống sinh hoạt… của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như đồng bào Chăm.

Đại diện Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam cho biết Ngày hội được tổ chức nhằm tôn vinh, giới thiệu giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Chăm tới bạn bè trong nước và quốc tế. Qua đó, tăng cường quảng bá hình ảnh một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Chăm trong công cuộc đổi mới hội nhập và phát triển; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Dự kiến, Lễ khai mạc Ngày hội diễn ra tối 17/10, Lễ bế mạc tổng kết Ngày hội diễn ra tối 19/10./.

