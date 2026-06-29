Triển khai dự án du lịch sinh thái đầu tiên tại rừng phòng hộ Cần Giờ

Sáng 29/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố và Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh, phát triển du lịch sinh thái tại rừng phòng hộ Cần Giờ phải bảo đảm nguyên tắc “bảo tồn để phát triển, phát triển để bảo tồn”, khai thác hiệu quả giá trị tài nguyên rừng nhưng không đánh đổi môi trường và đa dạng sinh học.

Việc triển khai đề án có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang định hướng phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và khai thác hiệu quả các nguồn lực tự nhiên; đồng thời, sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xanh; nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Ông Nguyễn Toàn Thắng cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định du lịch là một trong những động lực phát triển quan trọng của thành phố.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Toàn Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Trên cơ sở Quyết định số 1433/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030, ngành nông nghiệp và môi trường đã tập trung hoàn thiện phương án quản lý rừng bền vững và các thủ tục để đưa đề án vào thực tiễn.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị chuyên môn tiếp tục phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư; Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng thực hiện tốt vai trò chủ rừng, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án; doanh nghiệp tuân thủ nghiêm các quy định về lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái chất lượng cao.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh, đây là dự án đầu tiên được triển khai sau khi Đề án được Ủy ban Nhân dân Thành phố phê duyệt.

Quá trình lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện theo đúng quy định, từ xây dựng hồ sơ kỹ thuật, công khai mời đăng ký, đánh giá năng lực đến thẩm định phương án đầu tư.

Kết quả, Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ được lựa chọn thực hiện dự án trên diện tích hơn 26.214 ha thuộc rừng phòng hộ Cần Giờ, thời hạn thuê môi trường rừng 30 năm, với mức nộp tiền thuê bằng 1,5% tổng doanh thu sau 24 tháng hoạt động.

Đại diện doanh nghiệp cho biết sẽ phát triển mô hình du lịch sinh thái theo hướng kiểm soát chặt chẽ, lấy bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn, phục hồi đa dạng sinh học và giáo dục môi trường làm nền tảng.

Ký kết triển khai thực hiện Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí rừng phòng hộ Cần Giờ đến năm 2030 giữa Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố và Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Doanh nghiệp cam kết sử dụng năng lượng xanh, xử lý chất thải đạt quy chuẩn, phối hợp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và ưu tiên tạo việc làm cho người dân địa phương.

Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Thành phố Hồ Chí Minh Huỳnh Đức Hoàn khẳng định đơn vị sẽ thực hiện đầy đủ vai trò chủ rừng, tăng cường giám sát toàn bộ quá trình triển khai dự án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nhà đầu tư nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng quy định pháp luật; đồng thời, Ban Quản lý sẽ gắn phát triển du lịch sinh thái với nhiệm vụ bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy, bảo tồn đa dạng sinh học, hài hòa với sinh kế của cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng, xem dự án đầu tiên này là nền tảng để nhân rộng mô hình cho thuê môi trường rừng phục vụ phát triển du lịch sinh thái trong thời gian tới.

Lễ ký kết được kỳ vọng mở ra hướng đi mới trong khai thác giá trị rừng ngập mặn Cần Giờ trên nền tảng bảo tồn, góp phần tạo nguồn lực bền vững cho công tác quản lý rừng, phát triển kinh tế xanh và nâng cao vị thế của Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển du lịch sinh thái chất lượng cao./.

Hành trình xanh phát triển bền vững của đô thị ven biển Từ hệ sinh thái rừng ngập mặn, năng lượng tái tạo đến sự thay đổi trong nhận thức cộng đồng, Cần Giờ đem lại nhiều gợi mở cho hành trình phát triển bền vững của các đô thị ven biển Việt Nam.