Quảng Ninh: Du lịch biển đảo bùng nổ, khẳng định sức hút điểm đến hàng đầu miền Bắc

Mùa Hè luôn là thời điểm sôi động nhất của ngành du lịch biển, và năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục chứng minh vị thế là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển du lịch biển đảo.

Với hệ thống danh thắng nổi tiếng, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện cùng hàng loạt sản phẩm du lịch mới được đưa vào khai thác, lượng khách đến Quảng Ninh trong những tháng đầu hè tăng mạnh, tạo động lực để địa phương hướng tới mục tiêu đón 22,5 triệu lượt khách trong năm nay.

Vịnh Hạ Long: "Đầu tàu" vững chắc với những trải nghiệm khác biệt

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, là thương hiệu mang tầm quốc tế, vịnh Hạ Long vẫn giữ vai trò hạt nhân trong việc thu hút dòng khách đổ về Quảng Ninh. Kỳ quan thiên nhiên thế giới này chưa bao giờ giảm nhiệt, không chỉ bởi sở hữu hàng nghìn đảo đá vôi kỳ vĩ, các hang động huyền ảo hay bãi tắm tuyệt đẹp, mà còn bởi khả năng tự làm mới mình qua từng năm.

Du khách đến với Hạ Long hiện nay có thể trải nghiệm một hệ sinh thái dịch vụ cực kỳ đa dạng như nghỉ đêm trên du thuyền hạng sang, biến chuyến đi thành một kỳ nghỉ dưỡng di động giữa lòng di sản. Hoạt động thể thao và khám phá với chèo thuyền kayak len lỏi qua các hang luồn, tham quan các làng chài cổ kính. Thưởng thức ẩm thực biển cao cấp kết hợp cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật ven bờ đặc sắc.

Đặc biệt, để tăng tính hấp dẫn cho mùa Hè này, tour tham quan ven bờ vịnh bằng thuyền buồm ba vách chính thức đi vào hoạt động. Đây được kỳ vọng là sản phẩm độc đáo, mang lại góc nhìn mới lạ và trải nghiệm hoài cổ nhưng không kém phần sang trọng cho du khách.

Sự cộng hưởng từ chuỗi sự kiện Tuần Văn hóa, thể thao và du lịch hè cùng lễ hội Carnaval Hạ Long trước đó đã tạo ra hiệu ứng kích cầu mạnh mẽ.

Kết quả là trung bình mỗi ngày vịnh đón từ 10.000 đến 12.000 lượt khách, riêng các ngày cuối tuần con số này có thể tăng vọt lên mức 15.000-16.000 lượt/ngày. Đáng chú ý, phân khúc khách quốc tế có mức chi tiêu cao cũng tăng trưởng rất tích cực, mang lại nguồn thu lớn cho kinh tế địa phương.

Du khách xuống cảng tàu đi tham quan Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Sự trỗi dậy của các tuyến đảo

Nếu vịnh Hạ Long là trung tâm, các tuyến đảo như Quan Lạn, Minh Châu, Ngọc Vừng (Vân Đồn) và Cô Tô chính là những vệ tinh đang bứt tốc mạnh mẽ.

Thống kê từ Ban Quản lý Bến cảng cao cấp Ao Tiên cho thấy lượng khách đổ về các tuyến đảo này tăng gấp 1,5 đến 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng bùng nổ này không phải là ngẫu nhiên, mà là quả ngọt từ quá trình đầu tư bài bản về hạ tầng giao thông và dịch vụ. Hệ thống cao tốc kết nối thông suốt, cảng biển hiện đại và sân bay quốc tế Vân Đồn đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển, biến các hòn đảo xa xôi trở nên gần gũi hơn với du khách trong và ngoài nước.

Tại Vân Đồn, tư duy làm du lịch đã thay đổi rõ rệt. Địa phương không chỉ khai thác tài nguyên sẵn có mà tích cực đa dạng hóa sản phẩm khi không ngừng làm mới sản phẩm du lịch, từ nghỉ dưỡng biển cao cấp, đến khám phá văn hóa làng chài, trải nghiệm cuộc sống ngư dân, hay các hoạt động thể thao dưới nước. Điều này góp phần kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Bên cạnh đó, vịnh Bái Tử Long cũng đang được định hình để trở thành một trung tâm du lịch sinh thái biển đảo mới. Nơi đây sẽ tập trung phát triển các mô hình kết hợp giữa trải nghiệm nuôi trồng thủy sản, nghỉ dưỡng cao cấp và thể thao dưới nước, hứa hẹn thu hút làn sóng đầu tư lớn trong tương lai gần.

Cô Tô - điểm sáng của mô hình du lịch xanh và bền vững

Trong số các tuyến đảo, Cô Tô tiếp tục chứng minh sức hút mãnh liệt của mình. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, huyện đảo này đã đón hơn 247.000 lượt khách, mang về doanh thu ấn tượng trên 836 tỷ đồng.

Sức quyến rũ của Cô Tô trước hết đến từ thiên nhiên hoang sơ với những bãi biển nổi tiếng như Hồng Vàn, Vàn Chảy, bãi đá Cầu Mỵ hay các cung đường ven biển thơ mộng. Nước biển trong vắt nhìn thấy đáy, bờ cát trắng mịn và hệ sinh thái tự nhiên phong phú là "vũ khí" giúp Cô Tô giữ chân du khách.

Để nâng cao trải nghiệm, Cô Tô đã đưa vào khai thác nhiều hoạt động ngoài trời sôi nổi như chèo SUP, câu mực đêm, lặn ngắm san hô và các tour khám phá đảo nhỏ xung quanh. Hệ thống cơ sở lưu trú, nhà hàng tại đây ngày càng hoàn thiện, chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của dòng khách nghỉ dưỡng.

Điểm cộng lớn nhất giúp Cô Tô ghi điểm trong lòng du khách hiện đại chính là định hướng phát triển bền vững. Việc kiên trì bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa và xây dựng hình ảnh "điểm đến xanh" đã giúp Cô Tô trở thành một hình mẫu tiêu biểu về du lịch sinh thái biển đảo của tỉnh Quảng Ninh.

Các bãi tắm tại Cô Tô thu hút đông du khách. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh đã đón trên 12,4 triệu lượt khách, tăng gần 3% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt gần 35.200 tỷ đồng, tăng khoảng 21%. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy ngành du lịch địa phương đang phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định.

Bước vào quý 3 - giai đoạn cao điểm của du lịch Hè, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón khoảng 6 triệu lượt khách. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hạ tầng giao thông hiện đại, hệ thống dịch vụ ngày càng chuyên nghiệp cùng việc liên tục đổi mới sản phẩm, địa phương đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu khu vực phía Bắc.

Không chỉ hướng tới tăng trưởng về lượng khách, Quảng Ninh còn đặt mục tiêu nâng cao chất lượng trải nghiệm, xây dựng hình ảnh điểm đến xanh, an toàn và bền vững, đáp ứng xu hướng du lịch hiện đại trong những năm tới./.

Ngành du lịch Quảng Ninh nỗ lực mở rộng thị trường quốc tế Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến tại nhiều khu vực giàu tiềm năng như Đông Nam Á, châu Âu, Bắc Mỹ, Australia và Trung Đông - hướng đi phù hợp nhằm giảm sự phụ thuộc vào một số thị trường đơn lẻ.