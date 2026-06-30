Miền Bắc bước vào đợt cao điểm mưa lớn, nguy cơ ngập úng và lũ quét

Từ 30/6 đến 1/7 được dự báo là thời điểm mưa lớn đạt đỉnh tại miền Bắc. Riêng khu vực vùng núi và trung du, mưa lớn có thể kéo dài đến đêm 1/7, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Bản tin 60s ngày 30/6/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

Miền Bắc bước vào đợt cao điểm mưa lớn.

Từ ngày 15/8, ô tô chở trẻ nhỏ không có ghế an toàn sẽ bị cảnh cáo.

Triển lãm quy hoạch Thủ đô thu hút tới 4.000 lượt khách trong ngày đầu.

4 tài xế “đưa dâu bằng xe ba bánh” bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện.

10 tàu cá bốc cháy tại Gia Lai, cột khói đen bốc cao hàng trăm mét.

Iran xác nhận vụ giải phóng 6 tỷ USD tài sản bị phong tỏa.

5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gần một cơ sở thanh thiếu niên tại Đức.

Pakistan không kích các tỉnh biên giới Afghanistan, hàng chục người thiệt mạng./.