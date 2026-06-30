Hàng triệu người Mỹ đối mặt nguy cơ nắng nóng dịp Quốc khánh

Hàng triệu người dân Mỹ đang đối mặt với một đợt nắng nóng với nền nhiệt đặc biệt cao trong tuần lễ Quốc khánh 4/7, trong bối cảnh các vụ cháy rừng nghiêm trọng tiếp tục lan rộng ở khu vực miền Tây.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, khoảng 162 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo nắng nóng, trải dài từ khu vực Đại Bình nguyên đến vùng Đông Bắc và bao phủ 35 bang. Nhiệt độ được dự báo sẽ gia tăng trong suốt tuần này, phổ biến ở mức trên 32,2 độ C đến trên 38 độ C.

Chỉ số nhiệt - tức mức nhiệt cơ thể con người thực sự cảm nhận được khi tính cả độ ẩm, có thể lên tới khoảng 40,5-46 độ C.

Các thành phố nằm trong vùng chịu ảnh hưởng gồm Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Washington, Chicago, Minneapolis, St. Louis, Nashville, Atlanta, Orlando và Cleveland.

Các điều kiện nắng nóng nguy hiểm dự báo sẽ tiếp tục bao trùm khu vực miền Trung nước Mỹ trong tuần này, trước khi mở rộng sang vùng Đông Bắc từ ngày 1/7 và kéo dài đến hết kỳ nghỉ Quốc khánh. Nguy cơ nắng nóng được dự báo ở mức cao đến cực kỳ nguy hiểm trong ngày 30/6. Đáng chú ý, nhiệt độ ban đêm vẫn duy trì ở mức cao, hầu như không mang lại sự giảm nhiệt, làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng.

Đợt nắng nóng dự báo sẽ đạt đỉnh trong giai đoạn từ ngày 2-4/7 tại khu vực Trung Tây, vùng Ngũ Đại Hồ, khu vực Trung Đại Tây Dương và Đông Bắc. Riêng trong ngày Quốc khánh 4/7, gần 100 kỷ lục nhiệt độ cao trong ngày có thể bị phá vỡ. Thành phố New York được dự báo ghi nhận mức nhiệt cao nhất khoảng 35 độ C trong ngày 3/7, với chỉ số nhiệt lên tới 41 độ C.

Trong khi đó, Washington và Raleigh (bang Bắc Carolina) sẽ có mức nhiệt cao nhất khoảng 39,5 độ C vào cuối tuần này, với chỉ số nhiệt lần lượt đạt 42 độ C và 41,7 độ C. Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, Thị trưởng thành phố Chicago Brandon Johnson ngày 29/6 đã khuyến cáo người dân chuẩn bị đối phó với tình trạng nắng nóng cực đoan mà ông cho rằng "có thể rất nguy hiểm."

Trong khi đó, nhiều vụ cháy rừng mới đã bùng phát trong cuối tuần qua tại khu vực nội địa miền Tây nước Mỹ, đặc biệt ở các bang Utah và Colorado. Khoảng 2 triệu người đang nằm trong vùng cảnh báo cháy rừng tại khu vực Four Corners - nơi tiếp giáp giữa 4 bang gồm Arizona, Colorado, New Mexico và Utah, cùng một số khu vực thuộc Wyoming, South Dakota và Nebraska.

Theo Trung tâm Điều phối Cháy rừng Liên ngành quốc gia Mỹ, hiện có hơn 50 đám cháy rừng quy mô lớn đang bùng phát trên khắp nước Mỹ, thiêu rụi hơn 186.000 ha. Cảnh báo chất lượng không khí cũng đã được ban hành tại phần lớn bang Colorado do khói từ các đám cháy.

Nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao trên khắp khu vực này và vùng Tây Nam nước Mỹ. Trong ngày 30/6, mức độ nguy hiểm được dự báo sẽ tăng trở lại lên cấp nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc các bang Utah, Colorado, Arizona và New Mexico./.

Mỹ: Bang Utah ban bố tình trạng khẩn cấp do cháy rừng Các điều kiện như độ ẩm thấp và gió mạnh đã dẫn đến cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên một khu vực rộng lớn trải dài từ Idaho đến miền Nam bang Arizona và New Mexico.

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