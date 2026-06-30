Mưa lớn gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực tại Quảng Ninh

Từ đêm 29 đến sáng 30/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến nhiều khu vực bị ngập úng cục bộ, một số điểm có nguy cơ sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận, nhiều khu vực đã xảy ra tình trạng ngập lụt như: phường Cao Xanh, Hạ Long, Hà Lầm, Bãi Cháy, Cẩm Phả, Cửa Ông, đặc khu Vân Đồn… một số tuyến đường giao thông bị ngập gây khó khăn cho việc di chuyển và tắc đường cục bộ; một số nhà dân cũng bị nước tràn vào nhà. Không có thiệt hại về người, lực lượng chức năng và người dân đang khắc phục hậu quả mưa, lũ lụt; thống kê thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh, lượng mưa đo được tại một số khu vực: Lòng Dinh 152,8mm; Bản Sen 144,3mm; Khe Mai 68,6mm (đặc Khu Vân Đồn); phường Cẩm Phả 159,8mm; phường Cửa Ông 170,9mm; phường Cao Xanh 73,4mm; phường Phong Cốc 72,2mm; phường Quảng Yên 71,2mm; phường Mông Dương 60,2mm… Dự báo trong 3-6 giờ tới, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi cao hơn.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, từ sáng 30/6 đến sáng 2/7, Quảng Ninh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 80-170mm, có nơi trên 250mm. Các địa phương có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất gồm khu vực Hạ Long, khu vực Móng Cái cùng các xã Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên… và một số khu vực miền núi, ven sông, suối.

Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ninh cảnh báo ngập lụt có thể gây ách tắc giao thông cục bộ trên một số tuyến phố, tuyến đường; ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, hoạt động sản xuất nông nghiệp và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tại các bãi thải, hầm lò, gây thiệt hại đối với công trình dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt được cảnh báo ở cấp 1. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương, đơn vị và người dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, triển khai các biện pháp phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn cho người và tài sản./.

Quảng Ninh lên phương án di dời 115 hộ dân vùng “rốn ngập” Khe Sím Địa phương phải chủ động xây dựng các phương án bố trí, sắp xếp tái định cư trong trường hợp phải thực hiện di dời, quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối và ổn định đời sống lâu dài cho 115 hộ dân.

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