Khởi tố 30 bị can trong đường dây mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh

Sáng 30/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã triệt phá thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh; khởi tố 30 bị can, thu giữ nhiều vũ khí quân dụng, đạn dược cùng máy móc, thiết bị phục vụ chế tạo súng.

Qua trinh sát trên không gian mạng kết hợp nguồn tin từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lực lượng Cảnh sát hình sự phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video giới thiệu các loại súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng, trao đổi, giao dịch mua bán súng, đạn và linh kiện vũ khí với nhiều đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam.

Các đối tượng tổ chức hoạt động chặt chẽ, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, giao dịch, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Lực lượng chức năng xác định Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì) là đối tượng cầm đầu đường dây. Sơn trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng có hình dạng, tính năng tương tự súng quân dụng. Sau khi hoàn thiện, đối tượng bắn thử, quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội để chào bán cho người có nhu cầu.

Để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng ngụy trang súng, đạn trong thùng CPU máy tính hoặc các kiện hàng gửi qua xe khách liên tỉnh. Việc thanh toán được thực hiện thông qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dòng tiền và dấu vết phạm tội.

Từ ngày 30/5 đến ngày 6/6, Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long.

Tang vật thu giữ. (Ảnh: TTXVN phát)

Mặc dù các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, liên lạc và giao dịch chủ yếu qua không gian mạng, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó, Ban chuyên án vẫn bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm, triệt xóa toàn bộ đường dây.

Công an thu giữ 27 khẩu súng, trong đó có 14 khẩu là vũ khí quân dụng; 9 khẩu súng đang trong quá trình lắp ráp; gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, cải tạo; khoảng 1.000 viên đạn các loại cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại, linh kiện, vật tư, máy tính và dụng cụ phục vụ việc chế tạo súng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án về các tội “Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng,” “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy;” đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 30 đối tượng để điều tra.

Trong quá trình mở rộng chuyên án về vũ khí, Cảnh sát hình sự còn phát hiện và xử lý hình sự 7 đối tượng liên quan hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra đã khởi tố các bị can liên quan, tiếp tục truy xét nguồn cung cấp ma túy, vũ khí, đạn dược và các đối tượng có liên quan.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vụ án cho thấy các đối tượng ngày càng lợi dụng không gian mạng, nền tảng mạng xã hội để chế tạo, quảng bá, mua bán vũ khí quân dụng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an ninh, trật tự.

Việc kịp thời triệt xóa toàn bộ đường dây đã ngăn chặn số lượng lớn vũ khí phát tán ra ngoài xã hội, hạn chế nguy cơ các đối tượng sử dụng làm công cụ thực hiện các hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, truy xét các đầu mối cung cấp vũ khí, đạn dược, tài khoản mạng xã hội được sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội./.

Huế: Khởi tố 10 đối tượng sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trái phép Ngày 27/5, Công an thành phố Huế đã khởi tố toàn bộ các bị can, liên quan các đường dây sản xuất, mua bán vũ khí quân dụng trái phép trên không gian mạng để điều tra theo quy định pháp luật.