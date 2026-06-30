Phiên tòa tạm dừng 3 ngày để Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn thỏa thuận phương án bồi thường

Ngày 30/6, Tòa án Quân sự Trung ương tiếp tục phiên phúc thẩm vụ án liên quan việc giao trái phép hơn 62ha đất quốc phòng tại sân bay Nha Trang cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Do phiên xét hỏi trước có khoảng 160 bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn), đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục làm rõ căn cứ của đề nghị này.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của các bị hại (nhà đầu tư) thông qua việc ký hợp đồng bán đất tại dự án nêu trên.

Đại diện nhóm bị hại cho rằng hành vi của Nguyễn Văn Hậu gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hàng nghìn nhà đầu tư đã bỏ tiền mua đất tại dự án. Theo họ, do tin tưởng dự án được giao khu đất hơn 62ha ven biển Nha Trang, nhiều người đã dồn tiền đầu tư, tổng cộng hơn 7.000 tỷ đồng.

Thiệt hại của họ không chỉ là số tiền đã nộp mà còn gồm khoản lợi ích bị mất sau nhiều năm dự án đình trệ. Các bị hại cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ khoản lãi phát sinh từ số tiền Hậu sử dụng sau khi bán đất.

Trong phiên xét hỏi trước, bị cáo Hậu thừa nhận việc chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, đồng thời cam kết sẽ khắc phục xong trong vòng 3 tháng. Tuy nhiên, phía bị hại bày tỏ nghi ngờ về khả năng tài chính, bởi thiệt hại của họ không chỉ tiền mà còn là cơ hội kinh doanh, giá trị rất lớn.

Trước các câu hỏi và ý kiến tranh luận tại tòa sáng 30/6, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã đưa ra nhiều cam kết về phương án khắc phục hậu quả.

Đáng chú ý, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu đã đề xuất một phương án quản trị mới. Theo đó, các nhà đầu tư cử ra 5 người đại diện để cùng tham gia vào ban quản lý dự án, đồng thời cử kế toán có chuyên môn hoặc thuê đơn vị độc lập để trực tiếp kiểm soát dòng tiền và làm việc với ngân hàng.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nói “sẽ không hưởng lợi bất cứ đồng nào từ dòng tiền của dự án nữa,” mọi hoạt động sẽ được công khai để đảm bảo tiền được sử dụng đúng mục đích trả lại cho khách hàng.

Bị cáo cũng giãi bày về tình cảnh của mình khi toàn bộ khối tài sản trị giá khoảng 1.500 tỷ đồng đã bị phong tỏa, trong khi đang phải đối mặt với nợ xấu và bị hạn chế quyền công dân do bị tạm giam.

Do đó, bị cáo Hậu tha thiết mong khách hàng chia sẻ, đồng hành và cho rằng, trường hợp các khách hàng không chấp nhận hợp tác, công ty buộc phải tìm kiếm đối tác bên ngoài để chuyển nhượng dự án, đồng nghĩa sẽ không mang lại kết quả tối ưu bằng việc để chính bị cáo - người hiểu rõ dự án nhất, trực tiếp xử lý.

Thẩm phán, Thượng tá Vũ Đức Việt làm chủ tọa phiên tòa điều hành phiên xét xử phúc thẩm. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Cuối phần trình bày, bị cáo Hậu kiến nghị tạm dừng phiên tòa trong 1-2 ngày để có thêm thời gian trực tiếp trao đổi, thảo luận và đi đến một thỏa thuận thống nhất cuối cùng với các nhà đầu tư. Sau thời gian này mà đôi bên vẫn không thể tìm được tiếng nói chung, bị cáo sẽ hoàn toàn tôn trọng và chấp hành mọi phán quyết của tòa.

Nhận thấy có những tình tiết mới phát sinh và các đề nghị cần thẩm tra kỹ lưỡng, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án quân sự Trung ương đã quyết định dừng phiên tòa 3 ngày. Phiên tòa sẽ tiếp tục được làm việc trở lại vào ngày 3/7/2026 tới.

Dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ký hàng trăm hợp đồng, thu hơn 7.000 tỷ đồng

Theo bản án sơ thẩm xác định, quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách nhằm sử dụng cá nhân.

Ngoài việc tuyên án trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Tòa sơ thẩm còn kiến nghị: đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Vẫn theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các khách hàng (bị hại). Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có kháng cáo với nội dung "không phải là bị hại.

Theo những khách hàng này, thời điểm ký kết hợp đồng với phía Tập đoàn Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản pháp lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này. Họ còn cho rằng việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện 3 dự án BT (Xây dựng-Chuyển giao) tại tỉnh Khánh Hòa.

Doanh nghiệp cũng sử dụng tiền của họ để thi công hạ tầng dự án, chứ không chiếm đoạt hay "làm biến mất" như một hành vi lừa đảo. Do đó, các khách hàng đề nghị Tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ, theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp bị cáo Hậu và các cổ đông trong Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản.

Mới đây, ngày 16/4/2026, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tòa án quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị xem xét, giải quyết vụ án trên./.

Xem xét kháng cáo của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và hàng trăm khách hàng Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu xác nhận sai phạm tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng.