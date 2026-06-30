Triệt phá đường dây chế tạo và mua bán vũ khí quân dụng, khởi tố 30 bị can

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn, liên tỉnh. Cơ quan điều tra đã khởi tố 30 bị can, thu giữ 27 khẩu súng cùng nhiều linh kiện, đạn dược và phương tiện gia công.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và mệnh lệnh của Giám đốc Công an Thành phố trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, đấu tranh làm sạch địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã tập trung các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện nhiều tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải hình ảnh, video về súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng và giao dịch mua bán với các đối tượng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Qua xác minh, đây là đường dây có tổ chức, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, che giấu nhân thân và phương thức phạm tội. Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để bóc gỡ toàn bộ.

Các linh kiện và phương tiện gia công kim loại dùng để chế tạo, lắp ráp súng, đạn. (Ảnh: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1993, ngụ phường Tân Sơn Nhì), trực tiếp lắp ráp, chế tạo nhiều khẩu súng. Sau khi hoàn thiện, Sơn bắn thử, quay video đăng lên mạng để chào bán. Việc giao nhận được ngụy trang trong thùng CPU máy tính hoặc hàng hóa gửi qua xe khách liên tỉnh; thanh toán qua tài khoản ngân hàng của người khác nhằm che giấu dấu vết.

Từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6 năm 2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an Thành phố, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Tháp và Vĩnh Long. Mặc dù các đối tượng hoạt động phân tán, thường xuyên thay đổi nơi cư trú, lợi dụng không gian mạng để liên lạc và giao dịch, nhưng với quyết tâm cao và sự phối hợp chặt chẽ giữa các địa phương, Ban Chuyên án đã bắt giữ hơn 30 đối tượng, khám xét nhiều địa điểm.

Theo kết quả khám xét, cơ quan điều tra thu giữ 27 khẩu súng (trong đó 14 khẩu là vũ khí quân dụng), 9 khẩu đang lắp ráp, gần 100 chi tiết súng đang được chế tạo, 1.000 viên đạn các loại, cùng nhiều máy khoan, máy cắt, máy mài, thiết bị gia công kim loại và các vật chứng liên quan.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt xóa thành công đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. (Video: CA Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về các tội: "Chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 30 đối tượng. Công an tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan, làm rõ nguồn cung cấp vũ khí, đạn và các tài khoản mạng xã hội dùng để phạm tội.

Đáng chú ý, trong quá trình mở rộng chuyên án, lực lượng công an còn phát hiện, xử lý hình sự 7 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả này khẳng định Công an Thành phố không chỉ xử lý một hành vi mà còn chủ động bóc gỡ đồng thời các tội phạm khác, kiên quyết xử lý toàn diện, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.

Vụ án cho thấy tội phạm đã lợi dụng không gian mạng và các nền tảng xã hội với thủ đoạn tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với an ninh trật tự. Việc triệt xóa kịp thời đã ngăn chặn số lượng lớn vũ khí phát tán ra xã hội.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, kiên quyết xử lý nghiêm, không để hình thành đường dây, ổ nhóm tội phạm có tổ chức. Đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia mua bán, tàng trữ, chế tạo vũ khí trái phép; chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, chung tay giữ vững an ninh và cuộc sống bình yên./.