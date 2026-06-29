Vụ dự án tại sân bay Nha Trang: Kiến nghị bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư

Ngày 29/6, Tòa án Quân sự Trung ương tiến hành phần xét hỏi trong phiên phúc thẩm đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

Trình bày kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Viết Quang (nguyên Thiếu tướng, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng) thay đổi nội dung kháng cáo, từ xin miễn trách nhiệm hình sự sang xin hưởng án treo.

Theo bị cáo Quang, quá trình điều tra đến nay bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Vụ án là sai sót của mình trong quá trình "hoạt động binh nghiệp."

Tuy nhiên, bị cáo cho rằng mình chỉ phạm tội với vai trò thực hành thứ yếu, trước khi xảy ra vụ án đã chủ động hợp tác điều tra.

Bên cạnh đó, bị cáo Quang cũng nêu thêm nhiều tình tiết mới như quá trình công tác nhiều huân chương, kỷ niệm chương, bằng khen...

Trước đó, Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai.”

Cũng tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Duy Cường (nguyên Thiếu tướng, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xét xử đúng hành vi.

Tuy nhiên, bị cáo Cường vẫn muốn tòa làm rõ thêm vai trò của mình trong vụ án là thứ yếu, quá trình thực hiện bản thân "không tự động" bàn giao đất quốc phòng khi không có sự chỉ đạo của cấp trên.

Do không nắm rõ các văn bản, quy định nên đã xảy ra các sai sót không đáng có. Bị cáo Nguyễn Duy Cường cùng bị tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai."

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 11 năm tù với cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.000 tỷ đồng của các bị hại (nhà đầu tư) thông qua việc ký hợp đồng bán đất tại dự án nêu trên.

Tại phiên phúc thẩm, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu thừa nhận hành vi sai phạm như bản án sơ thẩm đã tuyên; bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên mong muốn được bồi thường khắc phục hậu quả vụ án cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu xác nhận, sai phạm tại dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đã gây thiệt hại cho hơn 600 khách hàng; Tòa sơ thẩm đã tuyên bị cáo Hậu phải liên đới bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các bị hại.

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu trình bày thêm, ban đầu, bị cáo kháng cáo muốn được tạo điều kiện để ủy quyền cho một doanh nhân mua lại cổ phần của tập đoàn và thay mình bồi thường cho các bị hại.

Tuy nhiên tại phiên phúc thẩm, bị cáo Hậu cho biết thỏa thuận với doanh nhân trên đã kết thúc, bị cáo sẽ trực tiếp đứng ra bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Hậu cho biết, sau phiên sơ thẩm đã chuyển gần 400 tỷ đồng khắc phục về cơ quan thi hành án. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả, đảm bảo tối đa quyền lợi cho các khách hàng.

Tại phiên tòa, nhiều người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án cũng trình bày nội dung kháng cáo. Trong phiên phúc thẩm có tới 385 người là các khách hàng mua suất đầu tư tại dự án có đơn kháng cáo.

Các bị hại đề nghị xác định “họ là bên thứ ba ngay tình chứ không phải bị hại”, do đó dự án cần được tiếp tục triển khai thay vì bồi thường số tiền đã bỏ ra mua đất.

Một số đề nghị tăng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Hậu; một số đề nghị Hội đồng xét xử xem xét ghi nhận số tiền chênh lệch thực tế mà nhiều nhà đầu tư đã giao dịch, cũng như mong dự án tiếp tục được triển khai…

Trong phần xét hỏi, luật sư Hoàng Văn Hướng, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho hơn 100 nhà đầu tư đặt một số câu hỏi với bị cáo Nguyễn Văn Hậu, song cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn từ chối trả lời.

Đại diện cho 157 nhà đầu tư trình bày tại phiên phúc thẩm, ông Phạm Duy Hùng đề nghị làm rõ dòng tiền mà Tập đoàn Phúc Sơn nhận từ khách hàng “đã đi đâu”, qua đó thu hồi số tiền sử dụng không đúng mục đích, tạo nguồn lực tái đầu tư cho dự án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục đề nghị xem xét tháo gỡ các khó khăn, tạo điều kiện để dự án tiếp tục được triển khai theo quy định, qua đó bảo đảm quyền lợi của các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Nhiều kiến nghị về phần dân sự

Bản án sơ thẩm xác định quá trình thực hiện dự án sân bay Nha Trang (cũ), các bị cáo thuộc Bộ Quốc phòng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã làm trái trình tự thủ tục, không đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, bàn giao hơn 62 ha đất quốc phòng cho Tập đoàn Phúc Sơn, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu biết rõ dự án chưa đảm bảo tính pháp lý nhưng vẫn ban hành chính sách, ký 983 hợp đồng "tiến trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất" với 683 cá nhân, tổ chức, thu về hơn 7.000 tỷ đồng; trong đó gần 6.000 tỷ đồng đưa vào sổ sách, hơn 1.000 tỷ đồng để ngoài sổ sách nhằm sử dụng cá nhân.

Ngoài việc tuyên án trách nhiệm hình sự và dân sự với các bị cáo, Tòa sơ thẩm còn kiến nghị: đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa và cấp có thẩm quyền tạo điều kiện cho phép dự án tiếp tục được triển khai, nhằm phục vụ cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương, tránh lãng phí, đảm bảo lợi ích hài hòa cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Vẫn theo bản án sơ thẩm, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Văn Hậu phải bồi thường hơn 7.000 tỷ đồng cho các khách hàng (bị hại). Tuy nhiên, trong đơn kháng cáo sau phiên sơ thẩm, hầu hết các khách hàng có kháng cáo với nội dung "không phải là bị hại."

Theo những khách hàng này, thời điểm ký kết hợp đồng với phía Tập đoàn Phúc Sơn, họ tin tưởng tuyệt đối vào các văn bản pháp lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không hề hay biết về các sai phạm bị phát hiện sau này.

Họ còn cho rằng, việc nộp tiền cho Tập đoàn Phúc Sơn thực chất là góp phần tạo nguồn lực tài chính để doanh nghiệp thực hiện 3 dự án BT cho tỉnh Khánh Hòa.

Doanh nghiệp cũng sử dụng tiền của họ để thi công hạ tầng dự án, chứ không chiếm đoạt hay biến mất như một hành vi lừa đảo.

Do đó, các khách hàng đề nghị Tòa phúc thẩm buộc Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý của dự án, bàn giao đất cho họ, theo đúng nội dung hợp đồng đã ký kết.

Trường hợp bị cáo Hậu và các cổ đông trong Tập đoàn Phúc Sơn chuyển nhượng cổ phần thì phải đảm bảo đối tác kế thừa và thực hiện đến cùng mọi nghĩa vụ cho đến khi chuyển nhượng, bàn giao sản phẩm bất động sản.

Mới đây, ngày 16/4, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức cuộc họp đối thoại với đại diện các khách hàng tại dự án, cùng sự tham gia của các sở, ngành, địa phương và đại diện Tập đoàn Phúc Sơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi Tòa án quân sự Trung ương và Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đề nghị xem xét, giải quyết vụ án trên./.

Dự án BT sử dụng quỹ đất tại sân bay Nha Trang bộc lộ nhiều sai phạm Kết luận của Thanh tra Chính phủ cho thấy UBND tỉnh Khánh Hòa để xảy ra nhiều vi phạm trong việc giao đất sân bay Nha Trang cho Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn và các nhà đầu tư khác.