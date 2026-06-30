Đà Nẵng: Mở rộng các tiện ích số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng.

Địa phương đã và đang tập trung đầu tư hạ tầng số để hướng đến quản trị đô thị dựa trên dữ liệu thời gian thực, khai thác hiệu quả tài nguyên dữ liệu, ứng dụng AI vào quản lý nhà nước, phục vụ người dân, doanh nghiệp và xây dựng các nền tảng số dùng chung an toàn, đồng bộ.

Đầu tư mở rộng hạ tầng số hiện đại đồng bộ

Sau sáp nhập, hoạt động chuyển đổi số của thành phố Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến cuối năm 2025, địa phương đã triển khai 2.118 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, Trung tâm điều hành thông minh (IOC) vận hành 15 nhóm dịch vụ với khoảng 160 loại số liệu và 50 cảnh báo, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý đô thị.

Trong giai đoạn 2024-2025, Đà Nẵng ưu tiên đầu tư hạ tầng số quy mô lớn phục vụ phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo. Đến nay, hạ tầng số của thành phố đã được đầu tư đồng bộ.

Bên cạnh công viên phần mềm số 2, Trung tâm dữ liệu AI quy mô khoảng 1.000 rack (máy chủ dạng giá đỡ), công suất xấp xỉ 10MW, tổng vốn đầu tư khoảng 200 triệu USD đã được triển khai, cùng với việc mở rộng kết nối quốc tế qua 2 tuyến cáp quang biển.

Trong lĩnh vực dân cư và an sinh xã hội, Đà Nẵng đã thu nhận gần 1,7 triệu tài khoản định danh điện tử; tích hợp hơn 600 nghìn thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID; số hóa 2,5 triệu hồ sơ hộ tịch; đồng bộ dữ liệu địa chính của các phường, xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Đà Nẵng đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng thành phố thông minh và phát triển bền vững trong những năm tới. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Theo ông Huỳnh Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hòa Khánh, dữ liệu thu thập sau 6 tháng vận hành, ứng dụng AI trong công tác quản lý điều hành, phục vụ người dân trên địa bàn phường cho thấy ước tính có khoảng 200 giao dịch mỗi ngày, giảm 30% chi phí về văn phòng, giấy, mực in nhờ gửi các biểu mẫu điện tử và các hướng dẫn trực tuyến, chatbot hỗ trợ hệ thống tự động trả lời 80% câu hỏi lặp lại, giúp mỗi cán bộ một cửa tiết kiệm khoảng 1- 2 giờ làm việc mỗi ngày.

Ông Nguyễn Danh Thành, chuyên gia công nghệ (Trung tâm Đô thị số, Viettel Solutions) nhận định thời gian qua, Đà Nẵng đã triển khai nhiều nền tảng, cơ sở dữ liệu quan trọng và bước đầu hình thành hệ sinh thái số tương đối đồng bộ phục vụ công tác điều hành, cung cấp dịch vụ công.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất hiện nay chính là dữ liệu vẫn còn phân tán theo ngành dọc dẫn đến khó khăn trong việc đánh giá tác động liên ngành, thiếu hụt công cụ dự báo và mô phỏng trực quan.

Xác định chuyển đổi số là chuyển đổi phương thức phát triển, lấy dữ liệu và công nghệ số làm động lực cốt lõi, giai đoạn 2026-2030, Đề án chuyển đổi số của Đà Nẵng tập trung vào 5 trụ cột chính gồm hạ tầng số và dữ liệu, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, nhân lực số.

Trong số đó, hạ tầng số và dữ liệu là nền móng của đô thị hiện đại. Chính quyền số vận hành dựa trên dữ liệu, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo với các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, du lịch số, logistics thông minh. Xã hội số mở rộng các tiện ích số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Nhân lực số giữ vai trò quyết định đối với phát triển bền vững.

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu rõ địa phương đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và những yêu cầu ngày càng cao về chất lượng quản trị đô thị, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về "đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia", thành phố đang tập trung triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: xây dựng Bản sao số đô thị, Sàn dữ liệu, thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế không gian tầm thấp.

Với định hướng rõ ràng, nguồn lực được ưu tiên và cách làm bài bản, Đà Nẵng đang từng bước đưa chuyển đổi số trở thành động lực then chốt của phát triển kinh tế-xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng thành phố đáng sống, thông minh và phát triển bền vững trong những năm tới.

Tăng trải nghiệm cho người dân

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, “thành phố AI” vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy các cấp chính quyền chuyển từ tư duy “quản lý hành chính” sang “quản trị phát triển”.

Hướng dẫn người dân thực hiện làm thủ tục hành chính trên kios hành chính công thông minh tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Mỹ Hà/TTXVN)

Ứng dụng AI vào quản trị điều hành chính là minh chứng rõ nhất cho cam kết xây dựng chính quyền chuyên nghiệp, minh bạch, hiện đại, vì nhân dân phục vụ.

Mới đây, hệ thống kiốt hành chính công thông minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử đã được đưa vào vận hành thí điểm tại 11 xã, phường trên địa bàn.

Kiốt thông minh là điểm trạm tự phục vụ cho phép người dân định danh, số hóa và nộp hồ sơ điện tử ngay tại chỗ, kết hợp tiện ích của dịch vụ công trực tuyến với sự hỗ trợ trực tiếp khi cần, bảo đảm xử lý hoàn toàn trên môi trường số và giảm phụ thuộc hồ sơ giấy.

Làm thủ tục khai sinh cho con tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ngũ Hành Sơn, chị Trần Thị Thu Phương chia sẻ trước đây người dân phải khai thông tin trên bản giấy, bây giờ làm trực tuyến trên máy kiốt dịch vụ công rất nhanh, chỉ mất khoảng 5 phút đã hoàn thành thủ tục. Người dân còn được cán bộ hướng dẫn các bước nhập thông tin, rất dễ hiểu, không bị nhầm lẫn hay sai sót.

Thành phố Đà Nẵng đang hướng tới nhân rộng trạm dịch vụ số đa năng. Theo ông Tô Huy Vũ, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Ngân hàng Agribank, việc triển khai mô hình kiốt thông minh là bước đi cụ thể nhằm đưa dịch vụ công, dịch vụ tài chính-ngân hàng và các tiện ích số đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp; góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Đề án 06 của Chính phủ.

Thực tiễn cho thấy mô hình này đã giúp rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính và nâng cao trải nghiệm của người dân.

Đà Nẵng không chỉ tận dụng các giải pháp công nghệ hiện đại mà còn đặt mục tiêu trở thành đô thị thông minh hàng đầu khu vực; đồng thời hoàn thiện chính quyền số toàn diện, xây dựng đô thị thông minh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân bằng công nghệ số.

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho biết, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng một số sản phẩm công nghệ số mới, góp phần thiết thực phục vụ cán bộ, công chức và người dân như Bản đồ hành chính các xã và vị trí các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã trên bản đồ số; trợ lý số giải đáp 28 nghị định phân cấp; trợ lý số tư vấn thủ tục hành chính công khai danh bạ số điện thoại Bí thư, Chủ tịch phường, xã.

Mang dịch vụ công đến người dân qua các giải pháp số hóa, chuyển đổi số phải bắt đầu từ những tiện ích thiết thực, lấy người dân làm trung tâm và là đối tượng thụ hưởng lớn nhất của quá trình phát triển. Đây cũng là phương châm mà Đà Nẵng tiếp tục hướng đến trong quá trình phát triển thành thành phố thông minh./.

Đắk Lắk: Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng khoa học, công nghệ Song song với việc hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng AI trong quản lý điều hành, tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các cơ quan chức năng và cộng đồng công nghệ phải chủ động xây dựng "lá chắn xanh" an ninh mạng.

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