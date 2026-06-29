Malaysia công bố kế hoạch hành động trở thành quốc gia AI hàng đầu khu vực

Ngày 29/6, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim đã chính thức công bố kế hoạch hành động quốc gia giai đoạn 2026-2030 nhằm chuyển đổi mạnh mẽ vị thế của đất nước từ một nhà tiêu dùng công nghệ thành nhà sản xuất đổi mới sáng tạo nội địa.



Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Bộ Kỹ thuật số Malaysia cho biết kế hoạch hành động "Malaysia Digital 2030 - MD2030" đặt ra những mục tiêu quốc gia đầy tham vọng đến năm 2030, bao gồm việc nâng tỷ lệ đóng góp của kinh tế số lên 30% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo ra 500.000 việc làm kỹ thuật số có giá trị cao.

Chính phủ Malaysia cũng kỳ vọng sẽ tiết kiệm được hơn 1,1 tỷ USD trong khu vực công thông qua số hóa và cung cấp 95% dịch vụ công trực tuyến hoàn toàn từ đầu đến cuối. Bộ Kỹ thuật số đã được chỉ định là cơ quan đầu tàu để thúc đẩy định hướng chiến lược nhằm hiện thực hóa chương trình nghị sự "Hướng tới một quốc gia AI vào năm 2030."



Cấu trúc của chiến lược MD2030 được xây dựng dựa trên 7 trụ cột chiến lược, bao gồm chính phủ, kinh tế, cơ sở hạ tầng, nhân tài, xã hội, niềm tin và bảo mật, và cuối cùng là đổi mới sáng tạo.

Mỗi trụ cột sẽ do một bộ liên quan dẫn dắt theo phương thức tiếp cận toàn chính phủ, trong đó trụ cột chính phủ tập trung vào việc nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công.

Trụ cột kinh tế nhằm định vị Malaysia trở thành trung tâm thương mại và đổi mới kỹ thuật số khu vực thông qua việc thúc đẩy các sản phẩm do Malaysia sản xuất và đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ trong các lĩnh vực có giá trị cao.



Về mặt hạ tầng, Chính phủ Malaysia ưu tiên kết nối Internet chất lượng cao trên toàn quốc đồng thời phát triển hạ tầng kỹ thuật số bền vững như trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và thành phố thông minh.

Bên cạnh đó, các trụ cột về nhân tài và xã hội sẽ tập trung chuẩn bị lực lượng lao động thông qua các khung chính sách linh hoạt và đảm bảo sự tham gia bao trùm của cộng đồng nông thôn vào hệ sinh thái kỹ thuật số.



Bộ trưởng Kỹ thuật số, ông Gobind Singh Deo khẳng định việc ra mắt MD2030 cho thấy Malaysia đã sẵn sàng vươn lên trở thành một nhà sản xuất đổi mới kỹ thuật số có uy tín thay vì chỉ dừng lại ở mức tiêu dùng công nghệ.

Ông cho biết quá trình chuyển đổi này sẽ được xây dựng trên nền tảng tin cậy, bảo mật dữ liệu và quản trị mạnh mẽ, đưa quốc gia Đông Nam Á này dẫn đầu khu vực về kỹ thuật số./.

Malaysia khởi động nhiều sáng kiến tại Hội nghị cấp cao ASEAN về AI Hội nghị cấp cao ASEAN về AI được xem là bước tiến quan trọng trong lộ trình số hóa của khu vực Đông Nam Á, nhằm thúc đẩy một tầm nhìn chung về phát triển AI bền vững và toàn diện.

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