Malaysia cảnh báo rủi ro nguồn cung dầu mỏ có thể kéo dài tới 2 năm

Ngày 29/6, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia, ông Akmal Nasrullah Mohd Nasir, cảnh báo sự sụt giảm giá dầu thô gần đây không đồng nghĩa với việc áp lực kinh tế đã chấm dứt, khi cuộc khủng hoảng nguồn cung toàn cầu dự kiến sẽ còn tác động đến thị trường năng lượng và chuỗi cung ứng trong vòng 1 đến 2 năm tới.

Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Akmal nhấn mạnh rằng quá trình phục hồi sẽ diễn ra dần dần và thị trường chỉ có thể bắt đầu ổn định từng bước từ quý 3 năm 2026, với điều kiện tình hình địa chính trị và các tuyến đường thương mại quốc tế được duy trì thông suốt.

Cuộc khủng hoảng này, bắt nguồn từ xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran vào cuối tháng 2/2026, đã gây ra những lo ngại sâu sắc về chi phí logistics, lạm phát và niềm tin của nhà đầu tư khi giá dầu Brent từng vọt lên mức 144,50 USD/thùng vào tháng 4/2026 trước khi điều chỉnh về mức 70,67 USD/thùng vào cuối tháng 6/2026.

Trước những rủi ro kéo dài, Chính phủ Malaysia khẳng định sẽ không thụ động chờ đợi sự phục hồi hoàn toàn mà sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giám sát và can thiệp liên tục để bảo vệ những hộ gia đình cũng như các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).

Hiện nay, các lĩnh vực như vận tải, nông nghiệp và xây dựng đang chịu áp lực lớn khi chi phí vận tải đường biển tăng gần gấp đôi và phí bảo hiểm tàu hàng tại những tuyến đường rủi ro tăng tới 16 lần. Đặc biệt, ngành nông nghiệp đang đối mặt với việc giá phân bón dự kiến tăng từ 15% đến 20% do phần lớn nhu cầu phụ thuộc vào nhập khẩu.

Mặc dù môi trường toàn cầu đầy thách thức, các chỉ số kinh tế cơ bản của Malaysia vẫn cho thấy sự phục hồi đáng kể khi đạt mức tăng trưởng 5,4% trong quý 1 năm 2026.

Kim ngạch xuất khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026 tăng 24,3% đạt gần 200 tỷ USD, trong khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các dự án đầu tư được phê duyệt vẫn duy trì ở mức cao, hứa hẹn tạo ra hơn 50.000 việc làm mới.

Về an ninh cung ứng, kho dự trữ gạo quốc gia Malaysia hiện đủ đáp ứng nhu cầu trong thời gian từ 5 tháng đến 6 tháng và nguồn cung nhiên liệu được đảm bảo ổn định ít nhất đến tháng 8/2026./.

Malaysia cân nhắc mua dầu từ Nga để đảm bảo nguồn cung nội địa Chiến lược duy trì quan hệ cân bằng với nhiều đối tác, tiếp cận linh hoạt trong đối ngoại giúp Malaysia tăng cường khả năng bảo đảm an ninh năng lượng trước những biến động của thị trường toàn cầu.

​

​

​

​