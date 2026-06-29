Malaysia và EU tiến gần tới thỏa thuận thương mại tự do

Malaysia và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được bước tiến quan trọng khi hoàn tất đàm phán 5 chương trong Hiệp định thương mại tự do Malaysia - Liên minh châu Âu (MEUFTA), hướng tới mục tiêu chính thức ký kết toàn bộ thỏa thuận vào năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, ông Sim Tze Tzin, cho biết vòng đàm phán thứ 4 vừa diễn ra tại Kuala Lumpur từ ngày 8-12/6 đã kết thúc các nội dung về Thủ tục Hải quan và Tạo thuận lợi thương mại, Biện pháp Phòng vệ thương mại và Thực hành quy định tốt.

Các chương về tính minh bạch và doanh nghiệp nhỏ và vừa đã lần lượt được hoàn tất trong những vòng đàm phán trước, và phiên thảo luận tiếp theo dự kiến sẽ được tổ chức tại Brussels, Bỉ, từ ngày 21-25/9 tới.

Theo đánh giá của ông Sim Tze Tzin, MEUFTA sẽ là một yếu tố "thay đổi cuộc chơi," giúp Malaysia hội nhập sâu hơn vào thị trường đơn nhất lớn nhất thế giới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới trong các dịch vụ công nghệ cao, năng lượng xanh và thương mại kỹ thuật số.

Malaysia kỳ vọng thỏa thuận này sẽ củng cố liên kết công nghiệp và chuỗi cung ứng giữa nước này với các đối tác châu Âu, như Italy, tạo ra triển vọng kinh doanh mới cho cả hai nền kinh tế.

Trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại giữa Malaysia và Italy đã tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 3,2 tỷ USD, đưa Italy trở thành đối tác thương mại lớn thứ 5 của Malaysia tại khu vực châu Âu.

Xuất khẩu của Malaysia sang Italy chủ yếu là dầu cọ, sắt thép, linh kiện điện tử và máy móc, trong khi nhập khẩu tập trung vào các mặt hàng giá trị cao như thiết bị quang học, hóa chất và đồ trang sức.

Sự hợp tác kinh tế giữa hai nước còn được thể hiện qua hơn 80 dự án sản xuất của Italy trị giá 442 triệu USD đang được triển khai tại Malaysia trong nhiều lĩnh vực như chế biến thực phẩm, hóa chất, thiết bị máy móc và hàng không vũ trụ.

Các doanh nghiệp Italy hiện tiếp tục xem Malaysia là điểm đến đầu tư ưu tiên nhờ hệ sinh thái công nghiệp toàn diện và chuỗi cung ứng vững chắc, cho phép các nhà sản xuất nội địa hóa quy trình cho thị trường Đông Nam Á.

Để duy trì sức hút, Chính phủ Malaysia đã áp dụng Khung Ưu đãi Đầu tư Mới từ tháng 3/2026, cung cấp các ưu đãi thuế cho sản xuất tiên tiến, thiết kế mạch tích hợp và những hoạt động bán dẫn, đồng thời cam kết hỗ trợ bình đẳng cho cả doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm nâng cao vị thế của ngành công nghiệp nội địa trong chuỗi giá trị toàn cầu./.

Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót Việc các quốc gia thành viên chính thức thông qua thỏa thuận đã khép lại rào cản lập pháp cuối cùng từ phía EU, sau khi Nghị viện châu Âu (EP) quyết định phê chuẩn văn bản này ngày 16/6 vừa qua.

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