Malaysia cân nhắc mua dầu từ Nga để đảm bảo nguồn cung nội địa

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết tập đoàn dầu khí quốc gia Petronas có thể sẽ tiến hành đàm phán với Nga để mua dầu thô, nhằm bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định phục vụ nhu cầu trong nước, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động.

Phát biểu vào ngày 18/4, ông Anwar khẳng định quan hệ giữa Malaysia và Nga vẫn duy trì tốt đẹp. Trên cơ sở đó, ông cho rằng các cơ quan liên quan của Malaysia, bao gồm Petronas, có thể làm việc và đàm phán với Nga để đáp ứng một phần nhu cầu năng lượng quốc gia, với tư cách là các quốc gia có quan hệ hữu nghị. Ông nhấn mạnh cách tiếp cận này phù hợp với chính sách đối ngoại mà Malaysia đang theo đuổi.

Bên cạnh hợp tác với Nga, Thủ tướng Malaysia cũng tái khẳng định nước này tiếp tục duy trì quan hệ hữu nghị với tất cả các quốc gia có quan hệ thương mại, trong đó có Iran.

Theo ông, chính sách đối ngoại linh hoạt này đã góp phần giúp đảm bảo các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đến Malaysia được lưu thông thuận lợi, không gặp bất kỳ trở ngại hay sự gián đoạn nào.

Ông Anwar cũng cho biết các biện pháp ngoại giao sớm của chính phủ đã giúp tàu chở dầu của Malaysia nằm trong số những tàu đầu tiên có thể đi qua các tuyến hàng hải trọng yếu tại eo biển Hormuz.

Điều này giúp quốc gia tránh được những gián đoạn lớn đối với chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh khu vực Trung Đông có nhiều căng thẳng.

Theo Thủ tướng Malaysia, chiến lược duy trì quan hệ cân bằng với nhiều đối tác và tiếp cận linh hoạt trong đối ngoại đang giúp nước này tăng cường khả năng bảo đảm an ninh năng lượng trước những biến động của thị trường toàn cầu./.

