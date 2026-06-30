Ứng dụng thực tiễn kinh tế dược nhằm đảm bảo tính bền vững của hệ thống y tế

Ngày 30/6, Tổng hội Y học Việt Nam thông tin, những năm qua Việt Nam không ngừng mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,2% dân số vào cuối năm 2025; ngành y tế ngày càng chú trọng sử dụng hiệu quả và bền vững các nguồn lực chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người dân cho chăm sóc y tế hiện vẫn ở mức cao, ước tính khoảng 40% tổng chi phí khám chữa bệnh. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết về các phương pháp tiếp cận dựa trên bằng chứng nhằm nâng cao khả năng chi trả mà vẫn đảm bảo người bệnh được tiếp cận sản phẩm chăm sóc sức khỏe chất lượng.

Tại buổi Tọa đàm "Chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng Kinh tế dược tại bệnh viện," do Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp với Sandoz vừa tổ chức, bà Tống Thị Song Hương - Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam cho biết trong những năm gần đây, hệ thống y tế Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng, các kỹ thuật y khoa tiên tiến mới luôn được cập nhật, trong khi ngân sách y tế vẫn có những giới hạn và cần được tối ưu hóa hợp lý.

Bà Hương nhấn mạnh, việc ứng dụng kinh tế dược không chỉ giúp lựa chọn thuốc, xây dựng danh mục thuốc hợp lý mà còn là tiền đề để xây dựng những phác đồ điều trị có tính ứng dụng cao cho cộng đồng.

bà Tống Thị Song Hương - Tổng thư ký Tổng hội Y học Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước thực trạng tỷ lệ chi trả từ tiền túi của người dân cho chăm sóc y tế hiện vẫn ở mức cao, kinh tế dược ngày càng khẳng định vai trò quan trọng. Thông qua việc hỗ trợ lựa chọn phác đồ điều trị, xây dựng danh mục thuốc và hoạch định chính sách chi trả bảo hiểm y tế, kinh tế dược góp phần cải thiện kết quả điều trị cho bệnh nhân, đồng thời hướng tới sự phát triển bền vững của hệ thống y tế.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, trong đó nhấn mạnh quan điểm chuyển mạnh từ tư duy "khám, chữa bệnh" sang "quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động." Đây là định hướng quan trọng nhằm xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn xã hội.

Theo Phó giáo sư Lê Đình Thanh - Giám đốc Bệnh viện Thống Nhất, các đại biểu cần phải chuyển hóa thảo luận thành triển khai thực tế, bao gồm tăng cường năng lực kinh tế dược trong bệnh viện và hỗ trợ xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng nhằm mang lại lợi ích cho cả bệnh nhân và hệ thống y tế một cách công bằng và hiệu quả.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thúc đẩy các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy chăm sóc y tế dựa trên bằng chứng kinh tế y tế và mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị chất lượng với chi phí hợp lý./.

Bộ Tài chính đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thuế thu nhập cá nhân, đề xuất bổ sung các khoản khấu trừ chi phí y tế và giáo dục cho người dân.