Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu

Ngay sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã nhanh chóng triển khai khám, chữa bệnh trên nhiều chuyên khoa, tiếp nhận hơn 1.800 lượt người dân ngay trong ngày đầu và liên tiếp thực hiện thành công nhiều kỹ thuật chuyên sâu.

Những kết quả ban đầu cho thấy mô hình “Hai cơ sở là một” đang được triển khai đồng bộ, đưa dịch vụ y tế tuyến cuối đến gần người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận.

Những dấu mốc đầu tiên

Chỉ trong những ngày đầu đi vào hoạt động, bệnh viện đã ghi nhận nhiều dấu mốc chuyên môn quan trọng.

Ngày 29/6, chỉ ba ngày sau lễ khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã ghi nhận người bệnh đầu tiên hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị ngoại khoa và đủ điều kiện xuất viện.

Anh Nguyễn Văn T. (26 tuổi, sinh sống tại Ninh Bình) nhập viện ngày 27/6 trong tình trạng đau hố chậu phải tăng dần từ sáng sớm, kèm sốt nhẹ. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sỹ tiến hành thăm khám lâm sàng, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và siêu âm ổ bụng. Kết quả cho thấy số lượng bạch cầu tăng lên 11,6 G/L, hình ảnh siêu âm ghi nhận ruột thừa giãn to, kèm thâm nhiễm mô mỡ xung quanh. Người bệnh được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và chỉ định phẫu thuật nội soi cấp cứu.

Ca phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa được thực hiện thuận lợi trong hệ thống phòng mổ hiện đại của bệnh viện. Nhờ áp dụng kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn kết hợp chương trình phục hồi sớm sau mổ (ERAS), người bệnh tỉnh táo ngay sau phẫu thuật, có thể vận động sớm, ăn uống bình thường và không ghi nhận biến chứng.

Sau 48 giờ theo dõi hậu phẫu, sức khỏe anh T. ổn định hoàn toàn, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn để xuất viện. Anh cũng trở thành người bệnh đầu tiên hoàn thành toàn bộ quá trình điều trị ngoại khoa và ra viện tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Trước đó, ca sinh đầu tiên tại Khoa Phụ sản diễn ra chiều 28/6 là một trong những sự kiện đặc biệt. Sản phụ 29 tuổi, mang thai đủ 40 tuần và là lần sinh thứ tư, nhập viện khi có dấu hiệu chuyển dạ. Sau khi thăm khám, thực hiện các xét nghiệm cần thiết và theo dõi sát diễn biến, ê-kíp quyết định theo dõi sinh thường.

Vào lúc 15 giờ 55 phút, bé trai nặng 3,9 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh, được da kề da với mẹ ngay sau sinh. Theo các bác sỹ, đây là trường hợp sinh thường có nhiều thách thức do cân nặng lớn, song nhờ theo dõi chặt chẽ, đánh giá đúng chỉ định và sự phối hợp nhịp nhàng của êkíp, ca sinh diễn ra an toàn cho cả mẹ và bé.

Việc đón ca sinh đầu tiên không chỉ là niềm vui của một gia đình mà còn là dấu mốc chuyên môn quan trọng, cho thấy hệ thống phòng sinh, trang thiết bị và quy trình kỹ thuật đã sẵn sàng đáp ứng chăm sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh ngay từ những ngày đầu hoạt động. Đây cũng là minh chứng bước đầu cho mô hình “Hai cơ sở là một."

Tiếng khóc chào đời đầu tiên tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, Trung tâm Đột quỵ đã liên tiếp cấp cứu thành công hai bệnh nhân nhồi máu não cấp bằng kỹ thuật tái thông mạch hiện đại trong “thời gian vàng." Các bệnh nhân được kích hoạt quy trình báo động đột quỵ ngay khi tiếp nhận, thực hiện chẩn đoán hình ảnh và điều trị kịp thời. Trong đó, một trường hợp được truyền thuốc tiêu sợi huyết chỉ sau 25 phút nhập viện và lấy huyết khối cơ học sau khoảng 40 phút.

Theo Giáo sư, Tiến sỹ Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, các mốc thời gian xử trí phản ánh sự phối hợp đồng bộ giữa cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp và hồi sức.

Cùng thời điểm, phòng can thiệp tim mạch (Cathlab) thực hiện thành công 5 ca can thiệp mạch vành phức tạp trong một buổi chiều. Trong số này có bệnh nhân 82 tuổi mắc hội chứng mạch vành cấp, nhiều bệnh nền.

Trước can thiệp, bệnh nhân được hội chẩn đa chuyên khoa. Tại phòng Cathlab, êkíp sử dụng siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá tổn thương, ghi nhận tái hẹp trong stent cũ với diện tích lòng mạch tối thiểu chỉ còn 2,0 mm2. Thay vì đặt thêm stent, các bác sỹ lựa chọn bóng phủ thuốc (DCB) nhằm giảm nguy cơ biến chứng lâu dài.

Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Quốc Thái cho biết, việc phối hợp liên chuyên khoa giúp kiểm soát tốt nguy cơ, đồng thời người bệnh được điều trị ngay tại địa phương, không phải chuyển tuyến như trước đây.

Không có sự khác biệt về chất lượng trang thiết bị

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai phụ trách chuyên môn cơ sở Ninh Bình, chia sẻ ngay từ khi xây dựng, bệnh viện xác định không có sự khác biệt về chất lượng trang thiết bị giữa hai cơ sở. Điển hình là hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), siêu âm trong lòng mạch (IVUS) và các phương tiện hồi sức cấp cứu đều được đầu tư đồng bộ, tương đương cơ sở Hà Nội, tạo điều kiện để triển khai ngay các kỹ thuật chuyên sâu.

Đánh giá về những ca cấp cứu đầu tiên tại cơ sở mới, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng đây không chỉ là thành công về mặt chuyên môn mà còn khẳng định năng lực vận hành đồng bộ của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình ngay từ những ngày đầu hoạt động.

"Đột quỵ là bệnh lý mà mỗi phút đều có ý nghĩa sống còn. Khi người bệnh được tiếp cận trung tâm đột quỵ trong thời gian ngắn nhất, được chẩn đoán chính xác và can thiệp kịp thời, cơ hội hồi phục sẽ tăng lên rất nhiều. Hai trường hợp được điều trị thành công ngay trong những ngày đầu hoạt động cho thấy người dân Ninh Bình và các tỉnh lân cận đã có thể tiếp cận các kỹ thuật cấp cứu đột quỵ hiện đại ngay tại địa phương, không còn phải chuyển lên Hà Nội như trước," Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ cho biết.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đào Xuân Cơ, mục tiêu cuối cùng của mọi sự đầu tư và chuyển giao kỹ thuật là giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi mình sinh sống.

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân chấn thương cột sống. (Ảnh: TTXVN phát)

"Chúng tôi đưa những trang thiết bị hiện đại, cử các chuyên gia đầu ngành trực tiếp làm việc tại cơ sở Ninh Bình để người dân không phải đi xa mà vẫn được điều trị bằng những kỹ thuật tiên tiến nhất. Khi người bệnh được cứu chữa ngay tại quê nhà, giảm bớt chi phí, thời gian và áp lực chuyển tuyến, đó chính là ý nghĩa lớn nhất của mô hình này," Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m2, quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như Cấp cứu-Hồi sức tích cực-Chống độc; Tim mạch; Đột quỵ và Thần kinh; Hô hấp; Tiêu hóa-Gan mật; Thận và Lọc máu; Nội tiết-Đái tháo đường; Huyết học và Truyền máu; Ung bướu và Y học hạt nhân; Ngoại khoa; Sản phụ khoa; Nhi khoa; Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu./.

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