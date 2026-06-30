Đà Nẵng: Phấn đấu hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố vào tháng 7/2026

Đà Nẵng đang tích cực thực hiện việc sắp xếp lại thôn, tổ dân phố trên địa bàn. Các xã, phường đã hoàn thiện đề án, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp vào tháng 7/2026.

Theo số liệu thống kê, trước khi thực hiện sắp xếp, thành phố Đà Nẵng có 4.155 thôn, tổ dân phố. Theo phương án tổng thể đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua sẽ có 500 thôn, tổ dân phố được giữ nguyên, 3.655 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp.

Sau sắp xếp, toàn thành phố còn 1.456 thôn, tổ dân phố, giảm 2.699 thôn, tổ dân phố, tương ứng tỷ lệ giảm 64,96%. Mỗi thôn, tổ dân phố sau sắp xếp sẽ bố trí không quá 3 người đảm nhận các chức danh gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn (hoặc tổ trưởng tổ dân phố) và trưởng ban công tác mặt trận.

Trước sắp xếp, toàn thành phố có 9.044 người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, dự kiến 4.368 người được bố trí tiếp tục công tác. Đối với lực lượng tham gia các hoạt động tại thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp, dự kiến 11.648 người tiếp tục được bố trí, còn 8.435 người thuộc diện dôi dư.

Bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng thông tin: Các xã, phường đã hoàn thiện đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố; được trình Hội đồng nhân dân các xã, phường thông qua trước khi thành phố ban hành nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Các địa phương đã tổ chức lấy ý kiến đại diện cử tri trên địa bàn thôn, tổ dân phố về phương án sắp xếp, tên gọi mới sau sắp xếp và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Bí thư Đảng ủy phường Tam Kỳ Nguyễn Thị Thu Lan cho biết Tam Kỳ là địa phương nằm ở vị trí trung tâm của khu vực phía Nam thành phố: Sau khi hoàn thành sắp xếp, toàn phường còn 21 khối phố, giảm 1 khối phố so với hiện nay, góp phần tinh gọn đầu mối tổ chức ở khu dân cư, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các chủ trương, chính sách đến nhân dân một cách đồng bộ, hiệu quả.

Phương án sắp xếp địa giới, tên gọi các khối phố, công tác bố trí nhân sự, chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ khối phố đã tạo sự đồng thuận trong nhân dân…/.



Đà Nẵng bàn giải pháp chống lãng phí các trụ sở dôi dư sau sắp xếp Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị đặc biệt quan tâm đến việc rà soát, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở tài sản công và các dự án, công trình chịu tác động của việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy.