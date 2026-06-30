Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”

Bác từng nhiều lần nói rằng: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, "một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”

Kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa lần nào được trở về thăm lại miền Nam và đồng bào Nam Bộ.

Đối với Bác, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời là miền Nam chưa được giải phóng, nước nhà chưa được thống nhất.

Bác từng nhiều lần nói rằng: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, "một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”

Cho đến trước lúc đi xa, trong Bản Di chúc, Bác đã dành tình cảm, niềm tin mãnh liệt cho đồng bào miền Nam, cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm của Bác, nhân dân miền Nam cùng với quân dân cả nước đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cách đây 50 năm, ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã ban hành Nghị quyết chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là quyết định mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm, sự tôn kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi nhận vai trò, đóng góp của thành phố Sài Gòn-Gia Định trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc./.