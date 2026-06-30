Chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi”

Bác từng nhiều lần nói rằng: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, "một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”

vna-potal-chu-tich-ho-chi-minh-mien-nam-yeu-quy-luon-o-trong-trai-tim-toi-8856807.jpg

Kể từ khi ra đi tìm đường cứu nước từ Bến cảng Nhà Rồng ngày 5/6/1911, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa lần nào được trở về thăm lại miền Nam và đồng bào Nam Bộ.

Đối với Bác, nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời là miền Nam chưa được giải phóng, nước nhà chưa được thống nhất.

Bác từng nhiều lần nói rằng: Miền Nam yêu quý luôn ở trong trái tim tôi, "một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn không ngon, ngủ không yên.”

Cho đến trước lúc đi xa, trong Bản Di chúc, Bác đã dành tình cảm, niềm tin mãnh liệt cho đồng bào miền Nam, cho sự nghiệp giải phóng Tổ quốc.

Đáp lại tình cảm của Bác, nhân dân miền Nam cùng với quân dân cả nước đã chiến đấu anh dũng, kiên cường, làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Cách đây 50 năm, ngày 2/7/1976, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VI đã ban hành Nghị quyết chính thức đổi tên thành phố Sài Gòn-Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là quyết định mang ý nghĩa lịch sử, thể hiện tình cảm, sự tôn kính của Nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và ghi nhận vai trò, đóng góp của thành phố Sài Gòn-Gia Định trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Bến cảng Nhà Rồng #Chủ tịch Hồ Chí Minh #đại thắng mùa Xuân năm 1975
Theo dõi VietnamPlus

Chủ tịch Hồ Chí Minh-Anh hùng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại

Xây dựng lực lượng Pháo binh-Tên lửa hiện đại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Bộ Tư lệnh Pháo binh-Tên lửa đổi mới mạnh mẽ huấn luyện, đào tạo, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu và phát triển nghệ thuật tác chiến pháo binh-tên lửa Việt Nam.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu kết luận tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “Công tác dư luận xã hội trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.” (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Lắng nghe dư luận để nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Sự phát triển của đất nước đòi hỏi công tác dư luận xã hội phải trở thành công cụ phân tích, dự báo và tham mưu chiến lược, giúp Đảng nắm chắc thực tiễn, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường đồng thuận xã hội và nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền.