Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký ban hành Kết luận số 57-KL/TW, ngày 24/6/2026 về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027).

Kết luận nêu: Tại phiên họp ngày 23/6/2026, xem xét Tờ trình số 76-TTr/ĐU, ngày 15/6/2026 của Đảng ủy Chính phủ về tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027), Ban Bí thư kết luận như sau:

Cơ bản thống nhất với Tờ trình, Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ. Trong đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một số công tác sau:

1. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền làm nổi bật ý nghĩa chính trị, lịch sử, nhân văn dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027), tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, giáo dục truyền thống yêu nước cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ, phát huy tinh thần "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành giá trị bền vững, trách nhiệm trong đời sống xã hội. Qua đó, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước, khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

2. Tập trung cao nhất cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giám định ADN; sớm hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ về người có công và liệt sỹ, xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

3. Khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh ưu đãi người có công trong tháng 7/2026, bảo đảm bám sát các chủ trương, định hướng của Đảng và yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới; đồng thời giải quyết dứt điểm các đối tượng tồn đọng do lịch sử để lại và nhận thức khác nhau.

4. Rà soát kỹ các chương trình, ưu tiên dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất các trung tâm nuôi dưỡng người có công và một số nghĩa trang liệt sỹ cấp quốc gia, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức; tập trung dành nguồn lực nhiều hơn nhằm điều chỉnh chính sách ưu đãi người có công từ ngày 01/7/2026 và định kỳ theo khả năng ngân sách nhà nước, góp phần thiết thực nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng người có công và thân nhân người có công; lấy kết quả chăm sóc người có công làm thước đo thực chất của hoạt động kỷ niệm; ưu tiên nguồn lực để giải quyết những vấn đề cấp thiết hiện nay, nhất là nhà ở, đời sống, chăm sóc sức khỏe người có công.

5. Cấp ủy, chính quyền các cấp xác định đây là công việc thường xuyên, chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, không đợi đến dịp 27/7 hằng năm mới tổ chức thực hiện.

6. Giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ban Bí thư, ý kiến hợp lý của các cơ quan, khẩn trương hoàn thiện Đề án và có kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả./.

Xét nghiệm ADN liệt sỹ: Hành trình tri ân bằng công nghệ và trách nhiệm Phía sau mỗi kết quả giám định chính xác là một quá trình bền bỉ, đòi hỏi thời gian, sự phối hợp của nhiều lực lượng và trên hết là sự kiên trì của những gia đình vẫn chưa nguôi hy vọng.