Tuyên Quang: Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể tại Thanh Thủy

Ngày 29/6, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã quy tập thêm 2 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể tại xã Thanh Thủy, tiếp tục nối dài kết quả thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Cụ thể, tại điểm cao 658 thuộc thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, cất bốc được 1 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể.

Cùng ngày, tại điểm cao A5 thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, Đội tiếp tục quy tập thêm 1 hài cốt liệt sỹ. Quá trình tìm kiếm, cất bốc được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình; các di vật, hiện vật liên quan được thu thập, bảo quản phục vụ công tác xác minh theo quy định.

Sau khi hoàn tất việc cất bốc, toàn bộ hài cốt liệt sỹ được đưa về Nhà quàn của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để chăm sóc, bảo quản, hoàn thiện hồ sơ trước khi tổ chức lễ truy điệu, an táng theo quy định.

Đến nay, tại Nhà quàn của Đội đang lưu giữ 11 bộ hài cốt liệt sỹ đơn và 3 mộ tập thể được tìm thấy trong quá trình triển khai nhiệm vụ trên địa bàn.

Theo Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, trong tháng 7, toàn bộ các hài cốt liệt sỹ đang được lưu giữ tại Nhà quàn dự kiến sẽ được tổ chức truy điệu, an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên để nhân dân, thân nhân và đồng đội thuận tiện thăm viếng, chăm sóc.

Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ không chỉ góp phần làm vơi bớt nỗi đau, sự chờ đợi của các gia đình liệt sỹ mà còn thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Mỗi lần tìm thấy một hài cốt liệt sỹ, cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm đều thêm động lực để tiếp tục hành trình đưa các anh trở về với quê hương, đồng đội và gia đình," Đại tá Nguyễn Minh Khôi chia sẻ.

Thời gian tới, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi khảo sát, xác minh thông tin tại các khu vực trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Cựu chiến binh và thân nhân các gia đình liệt sỹ và nhân dân trên địa bàn để thu thập nguồn tin, phấn đấu tìm kiếm, quy tập thêm nhiều hài cốt liệt sỹ, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm”./.

Tuyên Quang: Hành trình đưa những người anh hùng, liệt sỹ trở về quê hương Tại Tuyên Quang, Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ" đang được triển khai với quyết tâm cao nhất để đưa các anh hùng, liệt sỹ trở về với đất mẹ...