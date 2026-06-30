Thời tiết 30/6: Bắc Bộ cục bộ có mưa rất to, Trung Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày và đêm 30/6, khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu tác động của hình thể gây mưa lớn, tập trung về sáng, chiều tối và đêm, cục bộ có nơi mưa rất to kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung duy trì trạng thái ngày nắng, mưa dông chiều tối.

Dự báo chi tiết các khu vực

- Thành phố Hà Nội nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C. Khu vực có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Đông Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Từ Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32-35 độ C; phía Nam 35-37 độ C. Ngày nắng, phía Nam có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; phía Nam 32-35 độ C. Ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Cao nguyên Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết trên các vùng biển

Ngày và đêm 30/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau; phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Độ cao sóng 1,5-2,5m.

Khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông bao gồm đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 1,5m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra cảnh báo ngày và đêm 01/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, vùng biển phía Đông khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,0-3,0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực biển nêu trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Ngoài ra, trong những giờ tới, những vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng, tiếp tục gây mưa rào và dông cho vùng biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh và sóng lớn./.

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