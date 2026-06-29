TP Hồ Chí Minh: Chủ đầu tư phải tăng tốc để hoàn thành dự án trong năm 2027

Tại buổi kiểm tra công trường dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm chiều 29/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được biểu dương các địa phương đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tăng tốc để hoàn thành dự án ngay trong năm 2027.

Dự án cải tạo và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư 17.229 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, thực hiện giai đoạn 2023-2028. Tổng chiều dài tuyến rạch xây dựng hơn 8,8 km, trong đó tuyến chính (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) dài hơn 6,6 km; ba tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2 km.

Dự án có ba gói thầu xây lắp. Gói thầu XL-01, đoạn từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, bao gồm rạch Cầu Sơn dài 2,94 km; gói thầu XL-02, từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi, rạch Bình Triệu, dài khoảng 4,5 km; gói thầu XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật dài khoảng 1,3 km.

Toàn dự án có 2.190 trường hợp phải thu hồi đất, trong đó phường Bình Thạnh có 872 trường hợp, phường Gia Định có 869 trường hợp, phường Bình Lợi Trung có 311 trường hợp, phường An Nhơn có 138 trường hợp. Đến nay các địa phương đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ghi nhận sự nỗ lực của các địa phương nơi dự án đi qua, gồm phường Bình Thạnh, An Nhơn, Gia Định và Bình Lợi Trung cũng như sự đồng tình ủng hộ của bà con, nên đến nay 100% mặt bằng đã thu hồi, bàn giao xong.

Theo kế hoạch của thành phố, dự án rạch Xuyên Tâm sẽ hoàn thành vào năm 2028. Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Được cho rằng, với điều kiện mặt bằng đã bàn giao xong, nguồn vốn đầu tư xây dựng đã được bố trí, chủ đầu tư cần nỗ lực hoàn thành dự án trong năm 2027 để sớm chỉnh trang đô thị, trả lại không gian sống xanh, sạch, đáng sống mà người dân thành phố xứng đáng được hưởng. Điều này cũng nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ Đề án cải tạo, chỉnh trang nhà trên và ven kênh rạch của thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cũng lưu ý, dù đẩy nhanh tiến độ thi công nhưng chất lượng kỹ thuật phải tuyệt đối bảo đảm. Cùng với dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm và cải tạo bờ Bắc Kênh Đôi, thành phố sắp tới cũng triển khai nhiều dự án di dời nhà trên kênh, rạch có quy mô lớn. Theo ông Được, mô hình dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm nên được xem là mô hình mẫu để các địa phương học hỏi, vận dụng, nhất là công tác giải tỏa, đền bù, tái định cư.

Theo ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư sẽ làm việc lại với các nhà thầu để xây dựng tiến độ chi tiết. Trường hợp cần thiết, công trường sẽ tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2027.

Gói thầu XL-03 khởi công tháng 5/2025, đang triển khai 6 mũi thi công, khối lượng toàn gói thầu ước đạt 65%. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ thông xe kỹ thuật bên trái tuyến (khoảng 1,4 km thuộc phường An Nhơn) trước ngày 2/9 và hoàn thành gói thầu trong năm 2026.

Trong khi đó, gói thầu XL-02 khởi công tháng 12/2025, hiện đang triển khai 8 mũi thi công, khối lượng ước đạt khoảng 5%. Gói thầu XL-01 khởi công cuối năm 2025, hiện đang triển khai thi công, khối lượng thực hiện ước đạt 2%. Sau khi được bàn giao mặt bằng sạch, đơn vị thi công đang tăng cường máy móc, thiết bị và nhân lực, đồng thời mở thêm các mũi thi công.

Tại buổi kiểm tra, người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố đã biểu dương và khen thưởng nóng cho bốn phường về việc thực hiện tốt tiến độ bàn giao mặt bằng và công tác giải phóng mặt bằng theo tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (bàn giao mặt bằng sạch trong quý 2/2026)./.

Trường Đại học Văn Lang phải bàn giao hơn 8.900m2 đất để cải tạo rạch Xuyên Tâm Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh, phần diện tích 8.909m2 mà Trường Đại học Văn Lang đề nghị xem xét bồi thường là phần đất thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông.