Trường Đại học Văn Lang phải bàn giao hơn 8.900m2 đất để cải tạo rạch Xuyên Tâm

Liên quan dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Trường Đại học Văn Lang bàn giao 8.909m2 đất trước ngày 10/8 cho chủ đầu tư để thi công dự án.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, ngày 7/8, Sở đã tổ chức cuộc họp với Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn cùng các đơn vị có liên quan về giải quyết kiến nghị của Trường Đại học Văn Lang trong dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật) trên địa bàn quận Gò Vấp cũ (nay thuộc phường An Nhơn).

Trước đó, Trường Đại học Văn Lang có công văn yêu cầu xem xét chính sách bồi thường đối với phần diện tích 8.909m2 mà trường đã mua và bồi thường 100% cho các hộ dân theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án cải tạo hạ tầng rạch Xuyên Tâm.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ pháp lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy, ngày 7/9/1998, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 813/QĐ-TTg về việc giao đất để xây dựng Trường Đại học Dân lập Văn Lang (nay là Trường Đại học Văn Lang).

Quyết định nêu rõ thu hồi 58.252m2 đất tại phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và giao cho Trường Đại học Dân lập Văn Lang sử dụng 52.766m2 trong diện tích đất thu hồi trên để đầu tư xây dựng trường học. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 5.486m2 đất còn lại để mở rộng đường giao thông khu vực và quy hoạch hành lang kỹ thuật bảo vệ rạch Lăng Lớn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án nạo vét, cải tạo rạch Xuyên Tâm hồi tháng 5/2025. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 18/6/2015, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 2971/QĐ-UBND về điều chỉnh Quyết định số 813/QĐ-TTg, trong đó nêu diện tích đất giao thực hiện dự án là 49.343,1 m2, hình thức thuê đất thời hạn 50 năm, trả tiền thuê đất một lần.

Phần diện tích đất 8.909m2 thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng theo quy hoạch, sau đó bàn giao cho Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp quản lý theo quy định. Năm 2017, Trường Đại học Văn Lang được cấp giấy chứng nhận với diện tích 49.343,1m2.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, phần diện tích 8.909m2 mà Trường Đại học Văn Lang đề nghị xem xét bồi thường là phần đất thuộc hành lang bảo vệ rạch Lăng và đường giao thông quy hoạch, tạm giao cho đơn vị để xây dựng theo quy hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận thấy kiến nghị của Trường Đại học Văn Lang là không có cơ sở; trường chỉ được tạm giao phần đất này để xây dựng theo quy hoạch và sau đó phải bàn giao cho Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp (nay là phường An Nhơn) quản lý.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm là công trình trọng điểm nhằm giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, thoát nước, chống ngập cho khu vực và chỉnh trang đô thị. Đây được xem là tuyến rạch ô nhiễm nhất thành phố.

“Việc thực hiện dự án là vô cùng cấp thiết, tuy nhiên tiến độ thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hiện nay rất chậm, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện dự án," lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ.

Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Trường Đại học Văn Lang khẩn trương bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng trong dự án cho Ủy ban Nhân dân phường An Nhơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị (chủ đầu tư), Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận Gò Vấp trước ngày 10/8 để thi công gói thầu XL-03 đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án.

Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng, đã được khởi công giữa tháng 5/2025. Tổng chiều dài toàn tuyến hơn 8,8km; trong đó tuyến chính từ kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè đến sông Vàm Thuật dài hơn 6,6km và 3 tuyến rạch nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi và Bình Triệu có tổng chiều dài hơn 2,2km. Tổng diện tích đất thu hồi là 197.349m2, ảnh hưởng đến 2.215 trường hợp.

Dự án có 3 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu đầu tiên được khởi công là XL-03, từ đường Lương Ngọc Quyến đến sông Vàm Thuật, có chiều dài 1.300m nằm trên địa bàn phường 5-quận Gò Vấp và phường 13-quận Bình Thạnh cũ./.

