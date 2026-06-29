Tăng trưởng kinh tế Hải Phòng cao nhất trong 5 năm

Chiều 29/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung đã chủ trì Phiên họp thường kỳ tháng 6, được kết nối trực tuyến đến 114 xã, phường, đặc khu.

6 tháng đầu năm 2026, Hải Phòng có 10/12 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu dự kiến đạt và vượt kịch bản đề ra. Tăng trưởng GRDP của Hải Phòng ước đạt 11,31%, (không đạt kịch bản 6 tháng là 12,27%) nhưng cao nhất trong 5 năm trở lại đây; sản lượng hàng hóa thông qua cảng ước tính đạt 96 triệu tấn, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 40,3% kế hoạch năm.

Hải Phòng đã tổ chức khởi công, khánh thành 15 dự án, công trình chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 với tổng mức đầu tư trên 26 nghìn tỷ đồng (trong đó, đã khởi công 1 công trình cho thuê lưu trú chuyên gia, công nhân thuộc Khu chức năng dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Đại An mở rộng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).

Thành phố thực hiện có hiệu quả công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Hải Phòng được vinh danh trong 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tiêu biểu theo kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025 và tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số Cải cách hành chính PAR INDEX và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS năm 2025.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 6 tháng qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời phê bình một số đơn vị, địa phương còn chậm giải phóng mặt bằng các dự án; một số công trình trọng điểm của thành phố, dự án hạ tầng khu công nghiệp chậm tiến độ...

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, phân tích sâu sát tình hình thực tiễn của đại diện các sở, ngành, đơn vị, địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai ngay các giải pháp trọng tâm trong tháng bảy và những tháng còn lại của năm 2026.

Trong đó, người đứng đầu Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị, địa phương chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kịch bản tăng trưởng kinh tế và kịch bản giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng cuối năm 2026, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Toàn cảnh Phiên họp thường kỳ tháng 6. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Tiếp tục thể chế hóa và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 226/2025/QH15 của Quốc hội. Hoàn thiện hồ sơ đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 226/2025/QH15 trình Trung ương.

Các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư xây dựng, thu hút đầu tư các dự án Khu công nghiệp, dự án nhà ở, Khu kinh tế chuyên biệt; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung thành phố, phấn đấu hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2026; đồng thời thực hiện các nhiệm vụ về giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Cùng đó, hoàn thành phương án xử lý đối với toàn bộ các dự án tồn đọng, bảo đảm đầy đủ, chính xác, không để sót đối tượng.

Đặc biệt cần quan tâm rà soát những dự án chưa có trong danh mục báo cáo, các dự án tồn đọng, dừng triển khai do kết thúc hoạt động cấp huyện, tuyệt đối không để xảy ra trường hợp còn có dự án tồn đọng nhưng không được tổng hợp, xem xét xử lý.

Đối với Đề án xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm logistics quốc tế hiện đại, gắn với cảng biển quốc tế, kết nối với các tuyến hành lang, vành đai kinh tế, Chủ tịch Đỗ Thành Trung giao Sở Công Thương đẩy nhanh tiến độ.

Song song đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thành phố, đảm bảo yêu cầu "Đúng - đủ - sạch - sống", chính xác, tiết kiệm, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cùng một số nhiệm vụ trọng tâm khác.../.

Khu FTZ Hải Phòng - mô hình tiên phong thay đổi diện mạo kinh tế của toàn vùng Khu Thương mại tự do thành phố Hải Phòng bố trí tại 3 vị trí chiến lược, không liền kề, gắn liền với hai Khu kinh tế động lực là Khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải và Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng.