Số vốn rút ròng từ các quỹ ETF bitcoin cao nhất kể từ tháng 1/2024

Các quỹ ETF bitcoin niêm yết tại Mỹ đang trên đà khép lại tháng 6/2026 với số vốn bị rút ra mạnh nhất kể từ khi ra mắt cách đây hơn hai năm. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp cho thấy, các nhà đầu tư đã rút hơn 4,1 tỷ USD từ 13 quỹ trong tháng 6/2026, mức rút ròng cao nhất kể từ khi các sản phẩm này bắt đầu giao dịch vào tháng 1/2024.

Riêng quỹ IBIT của BlackRock Inc., công ty quản tài sản lớn nhất thế giới, đã chiếm 3 tỷ USD trong số các khoản tiền bị rút đó.

Dòng vốn chảy ra khỏi các quỹ ETF diễn ra trong bối cảnh bitcoin đang trên đà có hiệu suất hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 6/2022, khi một loạt doanh nghiệp tiền kỹ thuật số phá sản, đỉnh điểm là sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.

Đồng tiền này đã giảm hơn 18% trong tháng này, dao động quanh mức 60.000 USD/BTC, giảm hơn 50% so với mức đỉnh tháng 10/2025.

Các nhà phân tích cho rằng, trong khi các đợt điều chỉnh của bitcoin trước đây thu hút các quỹ ETF mua vào, các nhà đầu tư lần này đang chọn cách giảm bớt rủi ro.

Đợt bán tháo bitcoin gần đây nhất được châm ngòi khi quỹ Strategy bán ra lượng bitcoin trị giá 2,5 triệu USD trong tổng số bitcoin có giá trị khoảng 50 tỷ USD mà họ nắm giữ. Giao dịch này nhỏ nhưng mang ý nghĩa biểu tượng quan trọng đối với thị trường.

Thêm vào đó, giá cổ phiếu ưu đãi STRC của Strategy đã giảm mạnh 24,67% vào tuần trước xuống 74,57 USD. Ông Tony Sycamore, nhà phân tích tại nền tảng giao dịch IG Australia, nhận định đợt bán tháo này xuất phát từ những lo ngại ngày càng tăng rằng công ty có thể cần phải bán một số lượng bitcoin nắm giữ để đáp ứng các khoản đáo hạn trái phiếu chuyển đổi và nghĩa vụ trả cổ tức sắp tới./.

Khoảng 1/3 quỹ ETF tiền điện tử tại Mỹ đối mặt nguy cơ bị xóa sổ Các chuyên gia dự báo từ 30-35% quỹ ETF tiền điện tử tại Mỹ có thể phải đóng cửa trong vài năm tới do không đủ sức cạnh tranh về chi phí, quy mô tài sản và khả năng thu hút dòng vốn.

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