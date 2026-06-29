Bộ Ngoại giao hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy hợp tác với Australia và New Zealand

Chiều 29/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động hợp tác với Australia và New Zealand để trao đổi về tình hình hợp tác và các kiến nghị, đề xuất phục vụ các hoạt động đối ngoại cấp cao.

Tham dự cuộc họp có đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các địa phương, đơn vị trong Bộ Ngoại giao; các Hiệp hội: Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản, Công nghệ thông tin, Doanh nghiệp vừa và nhỏ cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, năng lượng, khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao, tài chính, du lịch, hàng không, dịch vụ… Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và New Zealand tham dự theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam với Australia và New Zealand đang phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả, còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khoa học-công nghệ, góp phần thu hút nguồn lực phục vụ các mục tiêu tăng trưởng của đất nước.

Thứ trưởng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp chủ động đề xuất các sáng kiến hợp tác, triển khai hiệu quả các thoả thuận đã có; đồng thời khẳng định Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tạo hành lang hợp tác thuận lợi, giúp kết nối với các đối tác tại Australia và New Zealand.

Các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp đánh giá Australia và New Zealand là thị trường có tiêu chuẩn cao nhưng nhiều tiềm năng. Trên cơ sở đó, các doanh nghiệp đã nêu nhiều đề xuất thiết thực, trong đó mong muốn Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành liên quan hỗ trợ cung cấp thông tin về thị trường, kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, đơn giản hoá thủ tục xuất nhập khẩu, thống nhất các tiêu chuẩn kỹ thuật, mở rộng hợp tác chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng.

Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của doanh nghiệp Việt Nam trong mở rộng kết nối đầu tư, kinh doanh tại Australia và New Zealand; đề nghị các đơn vị tiếp tục cụ thể hóa nhu cầu để Bộ Ngoại giao phối hợp các cơ quan liên quan và Cơ quan đại diện hỗ trợ triển khai.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển, lấy ngoại giao kinh tế và ngoại giao khoa học-công nghệ làm động lực, góp phần mở rộng thị trường, thu hút nguồn lực chất lượng cao, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo./.

Việt Nam tăng cường hợp tác thực chất với New Zealand và Australia Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ định hướng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới và các dự án ưu tiên về hạ tầng chiến lược, bao gồm đường sắt, sân bay, năng lượng, chuyển đổi số…

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