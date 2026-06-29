Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, ngày 29/6, tiếp Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đến chào từ biệt, kết thúc nhiệm kỳ công tác, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia (Thượng viện) Algeria Azzouz Nasri đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ với Quốc hội Việt Nam, nhằm tăng cường hiệu quả mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.



Tại buổi tiếp, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria Azzouz Nasri đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Algeria và Việt Nam, được xây dựng trên nền tảng lịch sử đấu tranh chung chống chủ nghĩa thực dân, tinh thần đoàn kết, ủng hộ lẫn nhau và tôn trọng chủ quyền, quyền tự quyết của các dân tộc. Ông nhấn mạnh quan hệ hai nước đang phát triển tích cực, đặc biệt sau khi được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2025.



Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria khẳng định Algeria, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Abdelmadjid Tebboune, coi trọng việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược với Việt Nam thông qua tăng cường đối thoại chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại, cũng như thúc đẩy giao lưu văn hóa và nhân dân. Ông cũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai nước tại các diễn đàn khu vực và quốc tế đối với những vấn đề cùng quan tâm.



Giới thiệu về chính sách đối ngoại của Algeria đối với châu Phi, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria cho biết nước này đang triển khai nhiều sáng kiến hỗ trợ phát triển lục địa, trong đó có chương trình trị giá 1 tỷ USD thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Algeria vì Đoàn kết và Phát triển nhằm tài trợ các dự án hạ tầng, y tế, giáo dục và năng lượng tại nhiều quốc gia châu Phi.



Về phần mình, Đại sứ Trần Quốc Khánh cảm ơn lãnh đạo Hội đồng Quốc gia Algeria và các cơ quan chức năng đã dành sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để ông hoàn thành nhiệm vụ trong suốt nhiệm kỳ công tác.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược với Algeria và mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như nông nghiệp, công nghiệp, văn hóa, thương mại và đầu tư, góp phần đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất và hiệu quả.



Hai bên cũng bày tỏ hài lòng về sự tương đồng trong lập trường đối với nhiều vấn đề khu vực và quốc tế, đồng thời nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.



Trao đổi về hợp tác nghị viện, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Quốc hội Việt Nam thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, đồng thời phát huy vai trò của các Nhóm Nghị sỹ hữu nghị trong thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.



Nhân dịp này, Đại sứ Trần Quốc Khánh đã chuyển lời mời của phía Việt Nam tới Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp, góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và Đối tác Chiến lược giữa hai nước./.

Việt Nam-Algeria nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Algeria lên Đối tác Chiến lược.

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