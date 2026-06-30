Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài gắn với năng lực tự chủ chiến lược

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 30/6, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Sau khi xem phim "40 năm thu hút đầu tư nước ngoài," tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ trình bày các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 10-NQ/TW nhằm thống nhất nhận thức và định hướng tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống chính trị.

Trong bối cảnh Việt Nam đang xác lập mô hình tăng trưởng mới trên cơ sở khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, việc thu hút và phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, Nghị quyết 10-NQ/TW đề ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến có sức cạnh tranh; nâng cao năng lực sản xuất, tạo sự liên kết, lan toả với các khu vực kinh tế trong nước; tăng cường năng lực cạnh tranh và khả năng tự chủ chiến lược, nâng cao vị thế và uy tín quốc gia; tạo động lực quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và năm 2045.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, đồng thời nhấn mạnh kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là một bộ phận quan trọng của nền kinh tế quốc gia, là kênh tiếp nhận vốn, công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại; được Nhà nước khuyến khích phát triển lâu dài, đối xử bình đẳng, cạnh tranh lành mạnh với các khu vực kinh tế khác.

Những quan điểm này thể hiện bước phát triển mới trong tư duy của Đảng về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với 6 chuyển đổi lớn gồm: Chuyển từ thu hút đầu tư nước ngoài sang phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; từ coi trọng quy mô vốn sang coi trọng chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng; từ ưu đãi theo đầu vào sang ưu đãi theo kết quả; từ phát triển FDI đơn lẻ sang phát triển đồng bộ hệ sinh thái các dòng vốn quốc tế; từ quản lý đầu tư sang kiến tạo môi trường đầu tư và phát triển; từ cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương sang điều phối phát triển ở tầm quốc gia.

Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng thời gian tới, bao gồm 7 nhóm nhiệm vụ đột phá về đổi mới nhận thức, đột phá về thể chế, phát triển đồng bộ nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, định hướng thu hút đầu tư thế hệ mới, nâng cao hiệu quả lan tỏa của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, phát triển đồng bộ đầu tư gián tiếp nước ngoài và thị trường tài chính; đồng thời, gợi mở một số yêu cầu đặt ra đối với toàn hệ thống chính trị để bảo đảm Nghị quyết được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của Đảng ủy các địa phương: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia về kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trong phát biểu tham luận tại Hội nghị, lãnh đạo các địa phương đều thống nhất cao về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết cũng như quyết tâm chính trị trong tổ chức thực hiện; khẳng định những thành tựu to lớn, kết quả đạt được thời gian qua; đồng thời, đề xuất các giải pháp, phương hướng cụ thể nhằm thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của các cơ quan trong quá trình xây dựng Nghị quyết; ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tại Hội nghị và sự quan tâm, theo dõi Hội nghị của đông đảo cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được Bộ Chính trị ban hành trên cơ sở tổng kết gần 40 năm thực hiện chủ trương mở cửa và thu hút đầu tư nước ngoài của Đảng.

Đây là nghị quyết thể hiện sự thay đổi trong tư duy phát triển, không còn thuần tuý mở cửa đón nhận dòng vốn mà đã chủ động lựa chọn và sử dụng nguồn lực quốc tế để tạo dựng năng lực cạnh tranh quốc gia; làm thế nào sử dụng hiệu quả nguồn lực nước ngoài để nâng cao nội lực, năng lực công nghệ, sức cạnh tranh và tự chủ của nền kinh tế.

Nghị quyết số 10-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu và yêu cầu cao hơn: Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải gắn với nâng cao năng lực tự chủ chiến lược, năng lực sản xuất, công nghệ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Takuya Sahashi, Phó chủ tịch, Tập đoàn Mitsubishi Corporation tại Việt Nam tham luận tại hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đến năm 2030: Việt Nam thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN về môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, chất lượng dịch vụ công và khả năng tiếp nhận các dự án đầu tư nước ngoài chất lượng cao.

Để đạt được những mục tiêu cao này, đòi hỏi phải nhận thức sâu sắc toàn bộ nội dung Nghị quyết để hành động quyết liệt hơn, nhanh hơn và thực chất hơn trong tư duy về đầu tư nước ngoài. Trong triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TW phải gắn chặt với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, nhất là Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước.

Phân tích, làm rõ 8 nhiệm vụ trọng tâm mà các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt và tổ chức thực hiện trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần của Nghị quyết số 10-NQ/TW: Thu hút đầu tư nước ngoài không phải để thay thế nội lực mà để làm mạnh nội lực, nâng cao tự chủ; không chỉ để tăng trưởng nhanh mà để phát triển bền vững, bao trùm và có chất lượng cao.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong, ngoài nước phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, biến chủ trương đúng đắn thành những dự án tốt, doanh nghiệp mạnh, chuỗi giá trị mới, việc làm chất lượng cao và năng lực mới cho đất nước.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/06/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ khẳng định, Đảng ủy Chính phủ sẽ khẩn trương cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động của Chính phủ; thống nhất nhận thức và hành động; xác định rõ nhiệm vụ, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ sản phẩm đầu ra, rõ trách nhiệm của từng bộ, từng ngành, từng địa phương; lấy kết quả thực hiện làm thước đo triển khai Nghị quyết.

Trong quá trình triển khai, Đảng ủy Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Quốc hội, Văn phòng Trung ương Đảng, các ban Đảng Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức thực hiện Nghị quyết đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả; kiên quyết khắc phục tình trạng hình thức, chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kiểm tra giám sát, đánh giá bằng kết quả thực chất, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Gửi lời cảm ơn các ý kiến tham luận tâm huyết, trách nhiệm của các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nêu rõ, đây là những ý kiến rất thiết thực để Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng các dòng vốn, thúc đẩy liên kết giữa các khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam.

Với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương sẽ nỗ lực cao nhất để đưa Nghị quyết số 10-NQ/TW nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến thực chất trong phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự cường, hội nhập sâu rộng, phát triển nhanh và bền vững./.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, địa phương không chỉ mời gọi các tập đoàn nước ngoài mà phải đồng thời nâng cao năng lực doanh nghiệp Việt Nam để trở thành nhà cung ứng của họ.

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