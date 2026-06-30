Việt Nam-Israel tăng tốc triển khai VIFTA, mở rộng hợp tác thương mại, công nghệ

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Việt Nam và Israel đã nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Israel (VIFTA), đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, đổi mới sáng tạo và sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ nhằm tạo động lực mới cho quan hệ song phương.

Nội dung trên được trao đổi tại cuộc làm việc giữa Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn và Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ngày 29/6 tại Jerusalem.

Tham dự cuộc gặp còn có Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel Lê Thái Hòa cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nir Barkat đánh giá Việt Nam đang nổi lên là một trong những trung tâm sản xuất quan trọng của thế giới với quy mô dân số hơn 100 triệu người, lực lượng lao động cần cù, kỷ luật và môi trường đầu tư ngày càng hấp dẫn.

Theo ông, điều này mở ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp Israel mở rộng hợp tác, đầu tư và tìm kiếm đối tác kinh doanh tại Việt Nam.

Bộ trưởng Nir Barkat cho rằng quan hệ Việt Nam-Israel đang phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại đến giao lưu nhân dân.

Trong bối cảnh Hiệp định VIFTA đã có hiệu lực, hai nước cần khai thác hiệu quả hơn những lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế nhằm nâng kim ngạch thương mại lên mức cao hơn.

Lãnh đạo Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel cũng đề xuất hai bên sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban liên Chính phủ để rà soát tình hình hợp tác, tháo gỡ các vướng mắc và thống nhất các định hướng hợp tác mới trong thời gian tới.

Đề cập đến tiềm năng hợp tác đầu tư, ông Nir Barkat cho biết Israel là một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới, có thế mạnh trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, công nghệ y tế và nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện khoảng 80% doanh nghiệp Israel hoạt động trong các ngành công nghệ mũi nhọn và có nhiều kinh nghiệm thương mại hóa các sản phẩm đổi mới sáng tạo trên thị trường quốc tế.

Phía Israel khẳng định sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Việt Nam sang khảo sát thị trường, đồng thời xem xét tổ chức các đoàn doanh nghiệp Israel tới Việt Nam để tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Israel, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bộ trưởng Kinh tế và Công nghiệp Israel (trái) Nir Barkat và Đại sứ Việt Nam tại Israel Nguyễn Kỳ Sơn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ đánh giá Hiệp định VIFTA, có hiệu lực từ tháng 11/2024, đã tạo động lực quan trọng thúc đẩy thương mại song phương tăng trưởng mạnh, đưa kim ngạch hai chiều tiến sát mốc 4 tỷ USD và đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác thương mại quan trọng của Israel tại châu Á cũng như trên thế giới.

Theo Đại sứ Nguyễn Kỳ Sơn, dư địa hợp tác giữa hai nước vẫn còn rất lớn, nhất là trong những lĩnh vực Israel có thế mạnh về công nghệ còn Việt Nam có nhu cầu phát triển.

Vì vậy, hai bên cần tận dụng tốt hơn các ưu đãi từ VIFTA để mở rộng hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp.

Đại sứ cũng đề nghị phía Israel tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường sở tại, đồng thời tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khoa học-công nghệ trên cơ sở kết hợp thế mạnh công nghệ của Israel với nguồn lực và thị trường của Việt Nam.

Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thường xuyên giữa các cơ quan chức năng và cộng đồng doanh nghiệp nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã thống nhất, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển bền vững.

Theo số liệu được công bố tại cuộc làm việc, năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Israel đạt 3,63 tỷ USD, tăng 11,8% so với năm trước.

Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt 865 triệu USD, tăng 8,9%. Trong 5 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 1,6 tỷ USD. Riêng xuất khẩu của Việt Nam sang Israel đạt 462 triệu USD, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu duy trì đà tăng trưởng hiện nay, thương mại hai chiều cả năm nay được dự báo có thể đạt khoảng 3,9 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 1 tỷ USD.

Về đầu tư, Israel hiện có 45 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký gần 156 triệu USD, trong khi các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư khoảng 78 triệu USD vào thị trường Israel./.

Mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam-Israel Đại sứ quán Việt Nam tại Israel sẵn sàng làm cầu nối để các doanh nghiệp Nazareth kết nối với các đối tác, địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tại Việt Nam.