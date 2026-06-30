Cà Mau khởi động hai dự án điện gió gần 5.400 tỷ đồng

Ngày 30/6, tại xã Long Điền, tỉnh Cà Mau đã diễn ra lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW và Nhà máy điện gió Đông Hải 3 giai đoạn 1 công suất 50MW chào mừng kỷ niệm 1 năm hợp nhất tỉnh Cà Mau.

Tham dự lễ khởi động có lãnh đạo tỉnh Cà Mau, đại diện các sở, ngành, địa phương và đại diện chủ đầu tư là Công ty cổ phần Năng lượng Điền Hải Bạc Liêu và Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Thuận Điền Đông Hải.

Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW tại xã Long Điền và Đông Hải do Công ty cổ phần Năng lượng Điền Hải Bạc Liêu làm chủ đầu tư sản xuất điện từ năng lượng tái tạo (điện gió) với 20 turbine trên diện tích hơn 30 ha, có vốn đầu tư gần 3.620 tỷ đồng; Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 3 công suất 50MW tại xã Gành Hào do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Thuận Điền Đông Hải làm chủ đầu tư sản xuất điện từ năng lượng tái tạo (điện gió) với 10 turbine trên diện tích 17 ha, có vốn đầu tư hơn 1.750 tỷ đồng.

Hai dự án với tổng công suất 150MW, tổng mức đầu tư hơn 5.377 tỷ đồng, sau khi hoàn thành sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương, thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau khẳng định tỉnh luôn xác định phát triển năng lượng sạch là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và hiện thực hóa cam kết của Việt Nam hướng tới phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Từ đó tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng điểm, đặc biệt là các dự án năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Lễ khởi động Dự án Nhà máy điện gió Đông Hải 13 công suất 100MW và Nhà máy điện gió Đông Hải 3 giai đoạn 1 công suất 50MW tiếp tục khẳng định Cà Mau đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đóng góp vào việc hình thành trung tâm năng lượng sạch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu tăng trưởng sản lượng điện sản xuất bình quân trên 10,4%/năm.

Địa phương tập trung phát triển các nguồn năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời, đồng thời đầu tư hoàn thiện hạ tầng truyền tải điện. Khi đi vào vận hành, các nhà máy điện gió sẽ bổ sung nguồn điện sạch cho lưới điện quốc gia, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Tại lễ khởi động, với mong muốn sẻ chia cùng địa phương, góp phần chăm lo đời sống nhân dân và đồng hành trong công tác an sinh xã hội,

Chủ đầu tư đã trao tặng Quỹ an sinh xã hội đến các xã Đông Hải, Long Điền, Gành Hào, An Trạch, Phong Thạnh với tổng kinh phí 500 triệu đồng./.

Động thổ Dự án Nhà máy điện gió Nhật Bản-Bạc Liêu trị giá gần 2.500 tỷ đồng Dự án khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện năng cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.