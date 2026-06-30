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Giá vàng trong nước bất ngờ tăng 1 triệu đồng phiên chiều ngày 30/6

Giá vàng trong nước chiều ngày 30/6 bất ngờ tăng 1 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới, giao dịch quanh mức 147 triệu đồng/lượng, sau khi giảm tới 2 triệu đồng/lượng ở phiên sáng.

Hạnh Dung
Giá vàng trong nước bất ngờ tăng 1 triệu đồng phiên chiều ngày 30/6. (Ảnh: Vietnam+)
Giá vàng trong nước bất ngờ tăng 1 triệu đồng phiên chiều ngày 30/6. (Ảnh: Vietnam+)

Sau khi lao dốc ở phiên sáng, chiều nay (30/6) giá vàng trong nước đảo chiều tăng 1 triệu đồng mỗi lượng, hiện giao dịch quanh mức 147 triệu đồng/lượng.

Vào thời điểm 14 giờ 30 phút, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này tăng 1 triệu đồng/lượng so với mở cửa phiên sáng.

Cùng xu hướng tăng, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143,5-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 143-146,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), cũng tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên sáng.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này đã lấy lại mốc 4.000 USD, hiện dao động quanh ngưỡng 4.026 USD/ounce, tăng mạnh tới 64 đồng trong vòng 6 tiếng. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 128,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 18,6 triệu đồng/lượng./.

(Vietnam+)
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