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Hai thương hiệu vàng trong nước giảm tới 2 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước hôm nay giảm mạnh theo xu hướng chung của thế giới, hiện giao dịch quanh mức 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, trong khi tỷ giá USD tăng nhẹ tại các ngân hàng.

Hạnh Dung
Vàng trong nước giảm mạnh lùi về 146 triệu đồng mỗi lượng. (Nguồn: TTXVN)
Vàng trong nước giảm mạnh lùi về 146 triệu đồng mỗi lượng. (Nguồn: TTXVN)

Giá vàng trong nước sáng nay (30/6) tiếp tục giảm mạnh theo diễn biến chung của thị trường thế giới, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại tăng thêm 5 đồng.

Vào thời điểm 10 giờ, giá vàng miếng SJC tại các công ty kinh doanh vàng lớn như Sài Gòn, Phú Quý, Doji cùng giao dịch ở mức 143 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 146 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Mức giá này giảm 2 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Cùng xu hướng giảm, tại Công ty Phú Quý, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 143-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với phiên trước.

Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn niêm yết 142,4-146 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Hiện chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra được các doanh nghiệp kinh doanh vàng duy trì ở mức 3-3,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 3.962 USD/ounce, giảm khoảng 106 USD/ounce so với cùng kỳ phiên trước. Nếu quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, giá vàng thế giới chỉ tương đương khoảng 126,4 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 19,6 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.206 đồng/USD, tăng 5 đồng so với chốt phiên trước.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng. Hiện Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.076-26.466 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.043-26.466 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.126-26.466 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.080-26.466 đồng/USD (mua vào-bán ra), tăng 5 đồng so với phiên trước./.

(Vietnam+)
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