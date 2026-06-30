Mexico sẽ vẫn là nước nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới vào năm 2035

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) ngày 29/6 dự báo Mexico sẽ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu ngô lớn nhất thế giới vào năm 2035, đồng thời trở thành thị trường có nhu cầu tiêu thụ ngô lớn thứ năm toàn cầu.

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn báo cáo “Triển vọng Nông nghiệp giai đoạn 2026-2035” do OECD và FAO công bố cho biết đến năm 2035, Mexico sẽ chiếm khoảng 10% tổng lượng ngô nhập khẩu trên thị trường quốc tế, cao nhất thế giới. Liên minh châu Âu (EU) đứng thứ hai với 9%, tiếp theo là Việt Nam (8%), Nhật Bản (7%) và Trung Quốc (3%).

Về nhu cầu tiêu thụ, Mexico dự kiến chiếm khoảng 4% tổng nhu cầu ngô toàn cầu, xếp sau Mỹ (25%), Trung Quốc (24%), Brazil với 7% và EU (5%). Theo OECD và FAO, điều này phản ánh khoảng cách lớn giữa nhu cầu tiêu dùng và khả năng sản xuất ngô trong nước của Mexico.

Ngô là loại lương thực chủ lực phục vụ tiêu dùng của người dân Mexico, đồng thời là nguyên liệu quan trọng trong ngành chăn nuôi.

Việc phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ nước ngoài khiến Mexico tiếp tục là một trong những quốc gia nhạy cảm trước các biến động của thị trường ngũ cốc thế giới.

Báo cáo cũng đề cập đến triển vọng ngành chăn nuôi bò của Mexico trong bối cảnh nước này từng bị gián đoạn xuất khẩu gia súc sống sang Mỹ do nhiễm ký sinh trùng "giòi xoắn" từ loài ruồi xám ăn thịt Cochliomyia hominivorax ở gia súc tại quốc gia Mỹ Latinh này.

OECD và FAO nhận định hoạt động thương mại sẽ trở lại bình thường từ năm 2027 nhờ các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, trong đó có việc đưa vào vận hành nhà máy sản xuất ruồi vô sinh tại bang Chiapas nhằm khống chế dịch ký sinh trùng "giòi xoắn" ở gia súc.

Tuy nhiên, nếu các biện pháp kiểm dịch kéo dài, sản xuất thịt bò của Mexico có thể tăng khoảng 6% vào năm 2035 so với năm 2025, trong khi nhập khẩu thịt bò giảm 11%.

Ngược lại, xuất khẩu gia súc sống có thể giảm hoàn toàn, còn xuất khẩu thịt bò giảm 18%. Trong nước, tiêu thụ thịt bò tại Mexico dự kiến tăng khoảng 2,5%, trong khi giá bán tại trang trại giảm khoảng 5%.

Ở quy mô toàn cầu, OECD và FAO dự báo năng suất nông nghiệp cải thiện có thể giúp thu nhập bình quân của lao động trong lĩnh vực nông nghiệp tăng khoảng 9% trong thập kỷ tới.

Song, các tổ chức này cũng cảnh báo thị trường nông sản vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do biến động khí hậu, giá đầu vào và những bất ổn thương mại, khiến thu nhập nông nghiệp có thể thấp hơn đáng kể so với các dự báo cơ sở, đặc biệt tại các nước có thu nhập thấp./.

Thúc đẩy hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Mexico thực chất và bền vững Việt Nam và Mexico chú trọng tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng thị trường xuất nhập khẩu nông sản, đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao.