Xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai tăng hơn 60%, sầu riêng lập kỷ lục

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lào Cai tăng hơn 60% so với cùng kỳ.

Riêng giá trị xuất khẩu đạt 636 triệu USD, tăng 62%, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu.

Đáng chú ý, nhóm hàng nông sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm trên 90% lượng hàng hóa xuất khẩu qua địa bàn.

Tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành, tỉnh Lào Cai không khí xuất khẩu hàng hóa diễn ra sôi động từ sáng sớm. Mỗi ngày, có trên 2.000 tấn sầu riêng được xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành - con số cao nhất trong vòng hai năm trở lại đây.

Riêng 6 tháng đầu năm 2026, có tới trên 100.000 tấn sầu riêng được thông quan qua Trung Quốc, tăng gấp 14 lần so với cùng kỳ. Chỉ riêng giá trị mặt hàng này đạt gần 400 triệu USD, chiếm hơn 30% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu Lào Cai 6 tháng đầu năm 2026.

Anh Đoàn Đức Việt, đại diện Công ty xuất nhập khẩu Trung Đông, tỉnh Lào Cai, cho biết nếu như vài năm trước doanh nghiệp thường xuyên thấp thỏm vì nguy cơ ùn ứ, phát sinh chi phí lưu kho, thì nay hoạt động thông quan đã thuận lợi hơn rất nhiều.

Mỗi ngày doanh nghiệp xuất khẩu từ 400-600 tấn sầu riêng sang Trung Quốc. Điều thuận lợi nhất hiện nay là thời gian thông quan nhanh, hàng hóa được xử lý ngay trong ngày. Điều đó giúp doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí và hạn chế rủi ro về chất lượng hàng hóa.

Để hạn chế rủi ro, trước khi xuất khẩu, các doanh nghiệp chủ động xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn, thực hiện nghiêm các yêu cầu về mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và truy xuất nguồn gốc.

Nhờ đáp ứng đầy đủ các quy định của phía Trung Quốc về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm, nhiều lô hàng được thông quan nhanh chóng, giảm đáng kể nguy cơ bị cảnh báo hoặc trả hàng. Đây chính là “tấm vé thông hành” giúp nông sản Việt Nam bước vào thị trường tỷ dân một cách bền vững hơn.

Ông Vương Trinh Quốc, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, tại khu vực cửa khẩu, các lực lượng hải quan, biên phòng, kiểm dịch thực vật luôn duy trì chế độ làm việc linh hoạt nhằm đáp ứng nhu cầu thông quan ngày càng tăng.

Hệ thống khai báo điện tử được triển khai hiệu quả, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Không chỉ cải cách thủ tục hành chính, các cơ quan chức năng của Lào Cai còn tích cực phối hợp với phía Trung Quốc thông qua các cuộc hội đàm, trao đổi nghiệp vụ nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thông quan.

Nhiều vướng mắc liên quan đến kiểm dịch, kiểm tra hàng hóa đã được giải quyết. Đặc biệt, việc thống nhất quy trình “kiểm tra ba giảm” đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian thông quan đối với nông sản tươi sống - nhóm hàng có yêu cầu rất cao về thời gian và chất lượng bảo quản.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai cho biết thêm, hiện nay trên 90% tờ khai xuất khẩu được phân luồng xanh. Đây là điều kiện rất thuận lợi để doanh nghiệp rút ngắn thời gian làm thủ tục.

Bên cạnh đó, Hải quan cửa khẩu Lào Cai thường xuyên tuyên truyền, cập nhật các quy định mới của phía Trung Quốc để doanh nghiệp chủ động thích ứng, hạn chế tối đa nguy cơ hàng hóa bị trả lại.

Theo ông Vương Trinh Quốc, thời gian tới hoạt động xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục khởi sắc khi nhiều loại trái cây bước vào chính vụ thu hoạch. Đồng thời, nhiều mặt hàng mới như thủy hải sản tươi sống cũng đang lựa chọn cửa khẩu Kim Thành làm tuyến xuất khẩu chính sang Trung Quốc.

Khi kinh tế Trung Quốc phục hồi ổn định, nhu cầu tiêu dùng gia tăng sẽ kéo theo nhu cầu nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh, nhất là trong những tháng cuối năm. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị phần, gia tăng giá trị xuất khẩu và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh./.

Sầu riêng “luồng xanh”: 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm Đối với sầu riêng, khoảng 23.000 tem truy xuất nguồn gốc đã được dán lên sản phẩm; toàn bộ quá trình có sự tham gia của doanh nghiệp xuất khẩu, nông hộ, đơn vị giải pháp và cơ quan quản lý.

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