Giá vàng hướng tới quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2013

Giá vàng đi xuống trong phiên chiều 30/6 và đang hướng tới tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 10/2008, khi những bất ổn địa chính trị nhường chỗ cho kỳ vọng về các đợt tăng lãi suất của Mỹ nhằm kiềm chế lạm phát.

Theo đó, vào lúc 13 giờ 53 phút ngày 30/6 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,8% xuống 3.985,57 USD/ounce.

Tính chung trong tháng 6/2026, kim loại quý này đã mất 12,1% giá trị, đánh dấu tháng giảm thứ tư liên tiếp.

Đây cũng là đợt sụt giảm theo quý mạnh nhất của vàng kể từ quý 2 năm 2013, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng vọt, làm trầm trọng thêm nỗi lo lạm phát và thúc đẩy đặt cược vào việc thắt chặt tiền tệ.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư Marex nhận định rằng tình trạng lạm phát cao, kỳ vọng lãi suất tăng và đồng USD mạnh đang lấn át tất cả các yếu tố hỗ trợ khác vốn thường thúc đẩy đà tăng của giá vàng.

Mặc dù vàng được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát truyền thống, nhưng sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời này thường bị suy giảm đáng kể trong môi trường lãi suất cao.

Hiện giới giao dịch dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ thực hiện ba đợt tăng lãi suất trong năm nay, với xác suất nâng lãi suất vào tháng 9 hiện ở mức 64%.

Thị trường đang chờ đợi dữ liệu việc làm của Mỹ được công bố trong tuần này để đánh giá rõ hơn quan điểm của cơ quan quản lý.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,3% xuống 57,53 USD/ounce. Giá bạch kim cũng lùi 0,7% xuống 1.563,25 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 28 phút ngày 30/6, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 144,00- 147,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng trong nước bất ngờ tăng 1 triệu đồng phiên chiều ngày 30/6 Giá vàng trong nước chiều ngày 30/6 bất ngờ tăng 1 triệu đồng mỗi lượng theo thế giới, giao dịch quanh mức 147 triệu đồng/lượng, sau khi giảm tới 2 triệu đồng/lượng ở phiên sáng.