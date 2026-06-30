Toàn cảnh World Cup: Đức - Hà Lan dắt tay nhau về nước, Nhật Bản ngẩng cao đầu

Đội tuyển Đức đã phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026 khi để thua Paraguay 3-4 trên loạt sút luân lưu. Cùng chung hoàn cảnh là Hà Lan khi đội bóng này cũng gục ngã trên chấm 11m.

Trên sân Boston, đội tuyển Đức đã phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026 khi để thua Paraguay 3-4 trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.

Trong khi đó, Morocco đã tạo nên thêm một bất ngờ lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan 3-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại Monterrey (Mexico), qua đó giành vé vào vòng 1/8 gặp chủ nhà Canada.

Còn ở trận đấu sớm, Brazil đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Nhật Bản trên sân Houston (Mỹ), trước khi giành chiến thắng ngược dòng 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026./.