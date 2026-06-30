Toàn cảnh World Cup: Đức - Hà Lan dắt tay nhau về nước, Nhật Bản ngẩng cao đầu

Trên sân Boston, đội tuyển Đức đã phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026 khi để thua Paraguay 3-4 trên loạt sút luân lưu, sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu.
Trong khi đó, Morocco đã tạo nên thêm một bất ngờ lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại Hà Lan 3-2 trên loạt sút luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1 trong 120 phút thi đấu tại Monterrey (Mexico), qua đó giành vé vào vòng 1/8 gặp chủ nhà Canada.
Còn ở trận đấu sớm, Brazil đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Nhật Bản trên sân Houston (Mỹ), trước khi giành chiến thắng ngược dòng 2-1 để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026./.