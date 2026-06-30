Mưa lớn gây ngập cục bộ nhiều tuyến phố tại thành phố Hải Phòng

Công ty Thoát nước Hải Phòng đã nhanh chóng bố trí lực lượng khơi thông dòng chảy và vận hành tối đa các trạm bơm để tiêu thoát nước ngập do mưa lớn.

Trận mưa lớn kéo dài từ đêm 29 đến sáng 30/6 đã gây ngập úng cục bộ từ 30 đến 50cm tại nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Hải Phòng, khiến giao thông ùn tắc và nhiều phương tiện bị chết máy trong giờ cao điểm.

Nước mưa cũng tràn vào nhà dân, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và kinh doanh.

Công ty Thoát nước Hải Phòng đã nhanh chóng bố trí lực lượng khơi thông dòng chảy và vận hành tối đa các trạm bơm để tiêu thoát nước.

Dự báo từ nay đến hết ngày mùng 1 tháng 7, Hải Phòng và khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn, phổ biến từ 50-100mm.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thời tiết và hạn chế di chuyển qua các vùng ngập sâu./.