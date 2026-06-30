Trung Quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm phòng, chống lũ lụt và hạn hán

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 30/6, Bộ Chính trị Trung Quốc đã họp, nghiên cứu và triển khai công tác phòng, chống lũ lụt và hạn hán trong mùa mưa bão năm nay.



Cuộc họp nhận định trong thời gian cao điểm của mùa mưa lũ năm nay, Trung Quốc tiếp tục phải đối mặt với nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nguy cơ xảy ra đồng thời cả lũ lụt và hạn hán.

Trên cơ sở đó, các địa phương và cơ quan chức năng được yêu cầu chuẩn bị cho các tình huống xấu nhất, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với lũ lớn, hạn hán nghiêm trọng và bão mạnh, đồng thời thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.



Cuộc họp nhấn mạnh yêu cầu đặt an toàn tính mạng của người dân lên hàng đầu; nâng cao độ chính xác của công tác giám sát, dự báo; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm một cách kịp thời, kiên quyết nhằm ngăn ngừa các vụ thiệt hại lớn về người.



Trung Quốc cũng yêu cầu bảo đảm an toàn phòng chống lũ đối với các sông, hồ lớn; tăng cường quản lý không gian thoát lũ; đặc biệt chú trọng nguy cơ chuyển đổi nhanh từ hạn hán sang lũ lụt và ngược lại; triển khai đồng thời các biện pháp phòng lũ và chống hạn, tăng cường quản lý, điều phối thống nhất các nguồn nước.



Bên cạnh đó, cuộc họp yêu cầu bảo đảm an toàn cho các công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án đang thi công trong mùa mưa lũ; đẩy mạnh rà soát, xử lý các nguy cơ mất an toàn; tăng cường bảo vệ hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp.



Về công tác ứng cứu, Trung Quốc yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động cứu hộ, cứu nạn và cứu trợ thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, trang thiết bị và vật tư; tăng cường bố trí lực lượng từ sớm, nâng cao năng lực ứng phó trong các tình huống thời tiết cực đoan.

Đồng thời, các địa phương cần bảo đảm đời sống cơ bản cho người dân vùng thiên tai, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho cơ sở, tăng cường lực lượng xuống tuyến đầu nhằm nâng cao năng lực phòng chống và giảm nhẹ thiên tai ở cấp cơ sở.



Trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, Trung Quốc từ đầu năm 2026 đã liên tiếp ghi nhận nhiều đợt mưa lớn, lũ lụt, hạn hán và nắng nóng.

Đặc biệt, bước vào mùa mưa lũ từ tháng 6, một số lưu vực sông lớn ở miền Nam và miền Trung Trung Quốc đã xuất hiện các đợt lũ, trong khi nhiều khu vực phía Bắc vẫn đối mặt với tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ, đặt ra yêu cầu cấp bách về ứng phó đồng thời với cả lũ lụt và hạn hán./.

Thời tiết cực đoan xảy ra dồn dập từ Mỹ sang châu Âu Trong khi nắng nóng nguy hiểm bao trùm nhiều vùng của Mỹ và Pháp, thì mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại miền Tây nước Đức, ảnh hưởng đến cuộc sống và hoạt động của người dân.

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