Dự đoán Bờ Biển Ngà - Na Uy: Haaland tái xuất thách thức hàng trung vệ thép “Những chú Voi rừng”

Vào lúc 0 giờ ngày 1/7, trận đại chiến sinh tử tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa đội tuyển Na Uy và đội tuyển Bờ Biển Ngà sẽ chính thức diễn ra trên thảm cỏ sân vận động Dallas Stadium.

Trận đại chiến tại vòng 32 đội World Cup 2026 giữa đội tuyển Na Uy và Bờ Biển Ngà sẽ diễn ra vô cùng kịch tính trên sân vận động Dallas. Đây được giới chuyên môn ví như một màn đọ sức rực lửa giữa sức mạnh tấn công vũ bão của đại diện châu Âu và hệ thống phòng ngự lỳ lợm đến từ bóng đá châu Phi.

Bước vào cuộc đối đầu này, "Những chiến binh Viking" đặt trọn niềm tin vào bản năng sát thủ đáng sợ của tiền đạo chủ lực Erling Haaland để xuyên phá hệ thống phòng ngự đối phương. Ở chiều ngược lại, "Những chú voi" Bờ Biển Ngà lại sẵn sàng trừng phạt sai lầm của đối thủ bằng lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm nhờ tốc độ của những ngôi sao chạy cánh như Nicolas Pepe.

Dù dự báo sẽ vấp phải sức kháng cự vô cùng mãnh liệt từ đại diện lục địa đen, Na Uy vẫn được các chuyên gia đánh giá cao hơn nhờ khả năng định đoạt trận đấu của các cá nhân xuất chúng. Các hội đồng bình luận dự đoán đại diện châu Âu sẽ lội ngược dòng giành chiến thắng sát nút 2-1, qua đó chính thức đoạt tấm vé đi tiếp trong một thế trận giằng co nghẹt thở./.