World Cup 2026: Cổ động viên náo loạn tại Hà Lan sau cú sốc bị Maroc loại

Chiến thắng của đội tuyển Maroc trước Hà Lan tại vòng 1/16 World Cup 2026 sáng 30/6 (theo giờ Việt Nam) không chỉ tạo nên cú sốc trên sân cỏ mà còn kéo theo tình trạng hỗn loạn tại thành phố La Haye (Hà Lan), buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng cơ động và sử dụng vòi rồng để lập lại trật tự.

Theo cảnh sát thành phố La Haye, tình trạng hỗn loạn xảy ra tại khu vực Schilderswijk sau khi người hâm mộ Maroc đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu, sau đó Maroc giành chiến thắng 3-2 trên loạt sút luân lưu để chung cuộc đoạt vé vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2026.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, cảnh sát địa phương cho biết các lực lượng làm nhiệm vụ đã bị một số đối tượng quá khích ném pháo hoa và đá.

Trước diễn biến căng thẳng, cơ quan chức năng phải điều động lực lượng cơ động cùng xe vòi rồng để giải tán đám đông và khôi phục trật tự công cộng.

Nhà chức trách xác nhận đã bắt giữ nhiều người liên quan đến các hành vi bạo lực, song chưa công bố số lượng cụ thể cũng như mức độ thiệt hại./.

Toàn cảnh World Cup: Đức - Hà Lan dắt tay nhau về nước, Nhật Bản ngẩng cao đầu Đội tuyển Đức đã phải dừng bước tại vòng 1/16 World Cup 2026 khi để thua Paraguay 3-4 trên loạt sút luân lưu. Cùng chung hoàn cảnh là Hà Lan khi đội bóng này cũng gục ngã trên chấm 11m.