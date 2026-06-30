Không khí lễ hội tưng bừng khắp Paraguay sau chiến tích hạ Đức

Chiến thắng nghẹt thở trước đội tuyển Đức ở vòng 1/16 World Cup 2026 không chỉ giúp Paraguay viết tiếp hành trình kỳ diệu tại giải đấu mà còn thổi bùng bầu không khí lễ hội trên khắp quốc gia Nam Mỹ này.

Hàng nghìn người dân đổ ra đường ăn mừng suốt đêm, trong khi Tổng thống Santiago Peña tuyên bố một ngày nghỉ lễ toàn quốc để đánh dấu cột mốc lịch sử.

Ngay sau khi Paraguay đánh bại Đức 4-3 trên loạt sút luân lưu, các tuyến phố ở thủ đô Asuncion lập tức ngập tràn tiếng còi xe, cờ đỏ - trắng - xanh và những màn ăn mừng cuồng nhiệt.

Hàng nghìn cổ động viên tập trung tại trung tâm thành phố để tận hưởng khoảnh khắc "La Albirroja" lần thứ hai trong lịch sử giành chiến thắng ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup.

Trong thông điệp gửi tới người dân trên mạng xã hội X, Tổng thống Santiago Peña khẳng định đội tuyển quốc gia Paraguay đã thể hiện những giá trị cốt lõi của dân tộc như ý chí chiến đấu, niềm tin và tinh thần không bao giờ chịu khuất phục. Ông đồng thời tuyên bố dành một ngày nghỉ lễ toàn quốc để người dân cùng ăn mừng chiến thắng. Thời điểm cụ thể của kỳ nghỉ sẽ được công bố sau.

Chiến tích này càng trở nên đặc biệt khi Paraguay chấm dứt thành tích bất bại của Đức trong các loạt sút luân lưu ở World Cup. Trước trận đấu, "Cỗ xe tăng" chưa từng một lần thất bại trên chấm 11m ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Từ một đội bóng được cho là “lót đường,” Paraguay giờ đã trở thành hiện tượng lớn của World Cup 2026.

Đội bóng Nam Mỹ sẽ tiếp tục chờ đối thủ ở vòng 1/8 (đội thắng ở cặp đấu giữa Pháp và Thụy Điển) và nuôi hy vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh./.

Paraguay loại Đức khỏi World Cup 2026 sau loạt luân lưu may rủi Paraguay đã tạo nên bất ngờ lớn khi loại đội tuyển Đức bằng loạt sút luân lưu may rủi ở vòng 32 đội để ghi tên mình vào vòng 1/8 World Cup 2026.