Đức: 5 người thiệt mạng trong vụ nổ súng gần một cơ sở thanh thiếu niên

Ngày 29/6, cảnh sát Đức cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ súng xảy ra gần một cơ sở dành cho thanh thiếu niên ở thành phố Stade, bang Niedersachsen (Lower Saxony) ở phía Tây Bắc nước này.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, vụ việc xảy ra trên phố Dankersstraße. Hiện lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi phạm, song chưa công bố danh tính cũng như chưa xác định được động cơ gây án. Cảnh sát cũng chưa cho biết liệu có thêm nghi phạm nào khác liên quan đến vụ việc hay không.



Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và tiếp tục điều tra. Cảnh sát thành phố Stade đã phát đi cảnh báo trên kênh WhatsApp, kêu gọi người dân rời khỏi và tránh xa khu vực Dankersstraße để bảo đảm an toàn trong khi chiến dịch xử lý hiện trường vẫn đang được triển khai.



Stade hiện có khoảng 50.000 cư dân, nằm trong Vùng đô thị Hamburg và cũng được biết đến là cửa ngõ phía Tây dẫn vào Altes Land - vùng trồng cây ăn quả liền khoảnh lớn nhất nước Đức.

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