NATO thúc đẩy tăng đầu tư quốc phòng trước thềm hội nghị thượng đỉnh

Ngày 29/6, Hội nghị các nhà lãnh đạo nghị viện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã khai mạc tại thành phố Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), với trọng tâm là tăng cường đầu tư quốc phòng trước thềm Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara vào ngày 7-8/7.

Hội nghị kéo dài hai ngày quy tụ các đại biểu nghị viện và phái đoàn của 32 quốc gia thành viên NATO nhằm thảo luận các vấn đề an ninh.



Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội đồng Nghị viện NATO Marcos Perestrello nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghị viện quốc gia trong việc bảo đảm nguồn lực cho quốc phòng và triển khai các ưu tiên an ninh của liên minh.

Ông kêu gọi các nước thành viên theo đuổi chiến lược đầu tư "thông minh hơn, nhanh hơn và có sự phối hợp," đồng thời cho rằng việc xây dựng một NATO vững mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc tăng chi tiêu quốc phòng.



Phó Tổng Thư ký NATO Radmila Shekerinska cho biết Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara sẽ là dịp để các nước thành viên thể hiện quyết tâm và mức độ sẵn sàng về quốc phòng.

Bà bày tỏ kỳ vọng các đồng minh sẽ mang tới hội nghị những kế hoạch cụ thể nhằm đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng tương đương 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035.



Phát biểu tại phiên khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus cho rằng hòa bình ở Trung Đông là điều kiện tiên quyết để bảo đảm hòa bình thế giới, đồng thời kêu gọi các nước NATO ủng hộ các nỗ lực khôi phục ổn định tại khu vực.

Ông Kurtulmus cũng kêu gọi chấm dứt ngay các hoạt động quân sự của Israel tại Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là điều kiện thiết yếu để đạt được hòa bình lâu dài cho vấn đề Palestine.



Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ hoan nghênh những diễn biến tích cực gần đây nhằm chấm dứt căng thẳng giữa Mỹ và Iran, bày tỏ hy vọng sớm thiết lập được nền hòa bình lâu dài, góp phần bảo đảm an ninh toàn cầu.



Cũng tại hội nghị, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan kêu gọi đưa nước này tham gia đầy đủ vào các cơ chế quốc phòng và an ninh của châu Âu trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh NATO.

Phát biểu trước các đại biểu nghị viện của 32 nước thành viên NATO tại Istanbul, ông Erdogan cho rằng những đóng góp của Thổ Nhĩ Kỳ đối với an ninh châu Âu đôi khi chưa được ghi nhận đúng mức và khẳng định Ankara mong muốn tham gia mọi sáng kiến quốc phòng và an ninh trên lục địa.

Tổng thống Erdogan kêu gọi các nghị sỹ ủng hộ việc Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chương trình Hành động An ninh cho châu Âu (SAFE) trị giá 150 tỷ euro (176 tỷ USD) của Liên minh châu Âu (EU), sáng kiến nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của châu Âu. Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ về nguyên tắc đủ điều kiện tham gia SAFE, nước này vẫn cần sự chấp thuận của toàn bộ 27 quốc gia thành viên EU.



Ông Erdogan cũng kêu gọi NATO dỡ bỏ mọi rào cản đối với hoạt động thương mại trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng giữa các nước thành viên, đồng thời nhấn mạnh cần bảo đảm sự chia sẻ trách nhiệm công bằng và cân bằng giữa các đồng minh để tăng cường năng lực ứng phó với các thách thức an ninh hiện nay.



Liên quan nỗ lực tăng chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO, theo phóng viên TTXVN tại Praha, Chính phủ CH Séc đã giao nhiệm vụ cho phái đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO tái khẳng định cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên 3,5% GDP vào năm 2035, đồng thời khẳng định sẽ đạt mức chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm 2026.



Theo văn kiện được Chính phủ Séc thông qua hôm 22/6, phái đoàn nước này sẽ cam kết với các đồng minh NATO rằng Praha sẽ nỗ lực dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trực tiếp trong năm nay, trong đó hơn 20% ngân sách quốc phòng sẽ được đầu tư cho các công nghệ quân sự trọng yếu.



Tuy nhiên, ngay sau phiên họp nội các, Thủ tướng Andrej Babiš thừa nhận Séc nhiều khả năng sẽ không đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm 2026. Ông cho biết, khác với chính phủ tiền nhiệm, nội các hiện nay không đưa ra cam kết khi chưa có đủ điều kiện thực hiện, song vẫn đang nỗ lực để tiến gần mục tiêu của NATO.



Theo ngân sách đã được phê duyệt, chi tiêu quốc phòng của Séc trong năm 2026 dự kiến đạt 154,8 tỷ koruna (CZK - 7,27 tỷ USD), tương đương khoảng 1,72% GDP. Theo các tính toán dựa trên dự báo kinh tế hiện nay, để đạt ngưỡng 2% GDP, nước này sẽ cần bổ sung khoảng 25 tỷ CZK.



Phát biểu với Đài Truyền hình Séc, Thủ tướng Babiš cho biết chính phủ sẽ tiếp tục tìm cách cân đối ngân sách, nhưng hiện chưa có kế hoạch cụ thể nhằm tăng thêm nguồn lực cho quốc phòng trong năm nay./.

NATO tăng cường phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan Các lực lượng lục quân của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bắt đầu hoạt động tăng cường khả năng phòng thủ quanh Thụy Điển và Phần Lan, hai thành viên mới nhất của liên minh.

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