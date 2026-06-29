Đức cảnh báo nguy cơ hình thành “trật tự thế giới hỗn loạn mới”

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ngày 29/6, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã khai mạc Hội nghị Hamburg về Phát triển bền vững (HSC) lần thứ 3 tại thành phố Hamburg, với chủ đề “Sức mạnh của hợp tác: Cùng thúc đẩy tiến bộ.”

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 29-30/6, quy tụ khoảng 1.600 đại biểu đến từ 115 quốc gia, gồm lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và giới học giả.



Phát biểu khai mạc, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier cảnh báo thế giới đang đứng trước nguy cơ hình thành một “trật tự thế giới hỗn loạn mới,” khi cạnh tranh địa chính trị, đối đầu và chính sách cường quyền ngày càng lấn át hợp tác quốc tế dựa trên luật lệ.

Ông nhấn mạnh những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, đói nghèo và gián đoạn chuỗi cung ứng chỉ có thể được giải quyết thông qua hợp tác quốc tế và củng cố lòng tin giữa các quốc gia. Theo ông, những diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz là minh chứng cho sự phụ thuộc của kinh tế thế giới vào các tuyến hàng hải an toàn và thương mại tự do.



Theo Ban tổ chức HSC, hội nghị có sự tham dự của 22 bộ trưởng, 13 lãnh đạo các tổ chức quốc tế và hơn 280 lãnh đạo doanh nghiệp. Khoảng 80 phiên họp và sự kiện bên lề sẽ tập trung thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển bền vững, chuyển đổi xanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế và củng cố quản trị toàn cầu.



Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Amina Mohammed cho rằng thế giới đang phải đối mặt với “làn sóng khủng hoảng chính trị” và kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác để ứng phó những thách thức chung.

Bộ trưởng Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức Reem Alabali Radovan cũng nhấn mạnh phát triển bền vững là nền tảng của hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế, đồng thời khẳng định HSC trở thành diễn đàn quan trọng thúc đẩy hợp tác với các nước phương Nam toàn cầu.



Theo báo cáo do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố trước hội nghị, người dân tại 15 quốc gia được khảo sát đánh giá chuyển đổi năng lượng, bảo vệ thiên nhiên và mở rộng tiếp cận tài chính là những ưu tiên hàng đầu, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế để giải quyết các thách thức toàn cầu.



Một trong những điểm nhấn của HSC 2026 là lễ ra mắt Ủy ban Phát triển Bắc-Nam vào ngày 30/6, do cựu Thủ tướng Đức Olaf Scholz và cựu Tổng thống Costa Rica Laura Chinchilla đồng chủ trì.

Bên cạnh đó, hội nghị dự kiến công bố hơn 15 sáng kiến hợp tác mới về phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực như chấm dứt tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em vào năm 2030, phát triển nguồn nhân lực và ứng dụng AI phục vụ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)./.

Thủ tướng Canada: G7 có thể góp phần định hình trật tự thế giới mới Các ưu tiên của hội nghị G7 năm nay sẽ bao gồm xử lý các cuộc khủng hoảng địa chính trị lớn, tiếp tục hỗ trợ Ukraine, đấu tranh chống tội phạm mạng và tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

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